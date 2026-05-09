Alianza Lima juega hoy ante Sporting Cristal en Matute, pero llega con cuatro bajas tras la lista oficial de convocados.

Alianza Lima presentó su lista oficial de convocados para enfrentar hoy, sábado 9 de mayo, a Sporting Cristal en Matute desde las 8:00 PM por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 y la gran sorpresa pasó por cuatro ausencias que no tardaron en generar comentarios entre los hinchas íntimos.

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La principal baja confirmada es la de Alan Cantero, quien quedó fuera del clásico por lesión y no logró recuperarse a tiempo para estar dentro de los planes del técnico Pablo Guede.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de D’Alessandro Montenegro, Pedro Aquino y Piero Cari, quienes tampoco fueron considerados ni siquiera para integrar el banco de suplentes.

Los tres futbolistas atraviesan un presente complicado dentro del plantel blanquiazul debido a la poca continuidad que han tenido durante la temporada 2026 y de hecho ninguno ha jugado más de dos partidos en lo que va del Torneo Apertura.

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Alan Cantero no jugará en el partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

Las bajas de Alianza Lima para enfrentar a Sporting Cristal

El momento de D’Alessandro Montenegro, Pedro Aquino y Piero Cari es delicado en Alianza Lima. Hay que mencionar que las estadísticas reflejan su casi nula participación en el Torneo Apertura 2026, sumando 14 minutos, 11 minutos y 37 minutos respectivamente tras 14 fechas.

Con ello, Pablo Guede apuesta por un plantel más reducido pero con mayor ritmo competitivo para un partido clave ante Sporting Cristal, duelo que podría mover la pelea por la cima del Torneo Apertura 2026.

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El plantel de Alianza Lima festejando un gol en Matute. (Foto: Liga 1)

¿A qué hora es el partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal se juega hoy, sábado 9 de mayo, desde las 8:00 PM en el estadio de Matute y por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver el partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal se podrá ver en vivo y en directo vía el canal L1 MAX, también se puede ver vía streaming por internet a través de la aplicación oficial de L1 MAX. De igual forma, se puede seguir por televisión en las señales oficiales de Movistar Deportes, Best Cable, Claro TV y DGO.

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Datos claves

Alan Cantero queda fuera del clásico ante Sporting Cristal por una lesión confirmada.

Los jugadores Montenegro, Aquino y Cari no fueron convocados por el técnico Pablo Guede.

Los tres ausentes suman menos de dos partidos jugados cada uno en el Apertura 2026.