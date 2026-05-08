Cartelera completa de UFC 328: ¿En qué lugar y a qué hora pelea el peruano José Ochoa?

José Ochoa será el primero en salir al octágono de la UFC ante Clayton Carpenter. El evento principal tiene a Khamzat Chimaev ante Sean Strickland por el título de peso medio. Más detalles sobre la cartelera.

La UFC continúa con su actividad con una de las carteleras más ambiciosas e importantes de este 2026. Este sábado 9 de mayo se realiza la velada de la UFC 328. En la pelea principal, el ruso Khamzat Chimaev defenderá su título del peso mediano ante el estadounidense Sean Strickland. Además, habrá actividad importante del Perú con la presencia de José Ochoa.

Publicidad

El Prudential Center de Newark, de Nueva Jersey, Estados Unidos, es el escenario para este velada número 328 de la compañía más importante de las artes marciales mixtas (MMA), liderada por Dana White. Así como Chimaev y Strickland protagonizan la cartelera principal, habrá también otra pelea por título entre Joshua Van y Tatsuro Taira por el peso mosca.

Perú también cuenta con participación importante en esta velada. El orgullo de Moyobamba, José Ochoa, vuelve al octágono de la UFC tras más de nueve meses de su última pelea. Buscará su segundo triunfo en la compañía en un combate por el peso mosca ante el estadounidense Clayton Carpenter.

Publicidad

‘Kalzifer’ será el primero en subirse al octágono para su pelea ante Carpenter en la velada del UFC 328. Por lo tanto, habrá que estar atento al inicio de la actividad para ver al peruano en acción en busca de un nuevo triunfo en la compañía.

Además de estas peleas, destacan las participaciones de otros peleadores como el dominicano Waldo Cortés-Acosta, quien enfrentará a Alexander Volkov en un combate del peso pesado; Sean Brady retorna al octágono para enfrentarse a Joaquin Buckley. En tanto, también pelearán Ateba Gautier, Joel Álvarez, Grant Dawson, Marco Tulio, entre otros.

Publicidad

Cartelera completa de UFC 328

CARTELERA ESTELAR

Khamzat Chimaev (campeón) vs. Sean Strickland (#3) – Campeonato de peso mediano y pelea principal

– Campeonato de peso mediano y pelea principal Joshua Van (campeón) vs. Tatsuro Taira (#3) – Campeonato de peso mosca

Alexander Volkov (#2) vs. Waldo Cortés-Acosta (#4) – Peso pesado

Sean Brady (#6) vs. Joaquin Buckley (#9) – Peso wélter

King Green vs. Jeremy Stephens – Peso ligero

PELEAS PRELIMINARES

Ateba Gautier vs. Osman Díaz – Peso mediano

Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov – Peso wélter

Grant Dawson vs. Mateusz Rebecki – Peso ligero

Jim Miller vs. Jared Gordon – Peso ligero

PRIMERAS PRELIMINARES

Roman Kopylov vs. Marco Tulio – Peso mediano

Pat Sabatini vs. William Gomis – Peso pluma

Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos – Peso mediano

Clayton Carpenter vs. José Ochoa – Peso mosca

Publicidad

Cartelera completa de UFC 328 con la participación de José Ochoa (UFC).

¿A qué hora es la pelea de José Ochoa en la UFC 328?

José Ochoa enfrentará al estadounidense Clayton Carpenter en el primer lugar de las primeras peleas de la velada de la UFC 328. Por lo tanto, peleará este sábado 9 de mayo a partir de las 16:00 horas de Lima, Perú.

Los horarios de la cartelera de la UFC 328

La UFC 328 inicia sus acciones con las primeras peleas a partir de las 16:00 horas. En tanto, las preliminares continuarán desde las 18:00 horas. Mientras que la cartelera estelar dará inicio a las 21:00 horas. Todos estos horarios son de Lima, Perú (GMT-5).

Publicidad

A continuación, los horarios en Sudamérica, Centroamérica y México de las peleas de la UFC 328:

PAÍS / REGIÓN PRIMERAS PELEAS PELEAS PRELIMINARES CARTELERA ESTELAR 🇲🇽 México / Centroamérica 15:00 17:00 20:00 🇵🇪 Perú / 🇨🇴 Colombia / 🇪🇨 Ecuador / 🇵🇦 Panamá 16:00 18:00 21:00 🇨🇱 Chile / 🇻🇪 Venezuela / 🇧🇴 Bolivia / 🇵🇾 Paraguay 17:00 19:00 22:00 🇦🇷 Argentina / 🇺🇾 Uruguay 18:00 20:00 23:00

¿Dónde ver EN VIVO la UFC 328?

Todas las veladas del 2026 de la UFC se pueden ver en vivo por la plataforma Paramount+, con su suscripción regular y sin necesidad de pagos extras por evento.

Datos claves

Khamzat Chimaev defiende su título ante Sean Strickland en UFC 328 el 9 de mayo.

defiende su título ante Sean Strickland en UFC 328 el 9 de mayo. José Ochoa enfrenta a Clayton Carpenter este 9 de mayo a las 16:00 horas.

enfrenta a Clayton Carpenter este 9 de mayo a las 16:00 horas. Paramount+ transmitirá en vivo toda la cartelera de la UFC 328 sin pagos extras.