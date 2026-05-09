Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Alejandro Villanueva será testigo del partido más importante el fin de semana por lo que representa la historia de los equipos, así que a continuación podrás vivir todas las incidencias gracias a la cobertura exclusiva por parte de Bolavip Perú.
En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche, Alianza Lima viene de vencer 2-1 a CD Moquegua en condición de local y Sporting Cristal igualó 2-2 frente a Cusco FC en el Estadio Alberto Gallardo. Eso sí, los íntimos son líderes del Torneo Apertura 2026 con 32 puntos y los rimenses la pasan muy mal con tan solo 15 unidades en 13 jornadas disputadas hasta el momento.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026?
- 19:00 | México (CDMX)
- 20:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
- 21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)
- 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 03:00 | España (10/05)
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026?
- Perú | L1 MAX y L1 Play
- Resto de Sudamérica | Fanatiz
- Estados Unidos | Fanatiz
- México | Fanatiz