Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva. A continuación, sigue el minuto a minuto del encuentro.

El pueblo de Alianza Lima dice presente en las inmediaciones del Estadio Alejandro Villanueva y ya empiezan a armar la fiesta desde la previa.

Según el periodista Kevin Pacheco, Paolo Guerrero no será parte del 11 titular de Alianza Lima y Josué Estrada se une a la lista de convocados.

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El entrenador de Alianza Lima mostró sus sensaciones en la previa del duelo ante Sporting Cristal y a la vez expuso un análisis muy interesante.

Alianza Lima también usará su clásica camiseta blanquiazul para mantener la tradición en el clásico de esta noche frente a Sporting Cristal.

A una hora del inicio de partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, el Estadio Alejandro Villanueva cada vez luce más lleno en sus tribunas.

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El entrenador de Sporting Cristal analizó el encuentro de esta noche ante Alianza Lima y aseguró que no hay favoritos en la previa.

El volante de Sporting Cristal encontró el balón y se animó a rematar desde fuera del área. Duarte atrapó el balón sin problemas.

Ahora apareció Castillo para encarar a Araujo y rematar desde larga distancia. El balón se fue desviado y fue el primer aviso de Alianza Lima.

Garcés mandó un pase a profundidad hacia Castillo, pero no fue preciso y el balón quedó en manos del arquero Enríquez.

Alianza Lima y Sporting Cristal juegan el gran clásico de la jornada en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue el minuto a minuto del partido.

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Alejandro Villanueva será testigo del partido más importante el fin de semana por lo que representa la historia de los equipos, así que a continuación podrás vivir todas las incidencias gracias a la cobertura exclusiva por parte de Bolavip Perú.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche, Alianza Lima viene de vencer 2-1 a CD Moquegua en condición de local y Sporting Cristal igualó 2-2 frente a Cusco FC en el Estadio Alberto Gallardo. Eso sí, los íntimos son líderes del Torneo Apertura 2026 con 32 puntos y los rimenses la pasan muy mal con tan solo 15 unidades en 13 jornadas disputadas hasta el momento.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026?

19:00 | México (CDMX)

20:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (10/05)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026?