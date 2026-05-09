Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga 1

Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Alianza Lima y Sporting Cristal juegan el gran clásico de la jornada en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue el minuto a minuto del partido.

9' ¡Intento de Alianza Lima!

Garcés mandó un pase a profundidad hacia Castillo, pero no fue preciso y el balón quedó en manos del arquero Enríquez.

5' ¡Repuesta de Alianza Lima!

Ahora apareció Castillo para encarar a Araujo y rematar desde larga distancia. El balón se fue desviado y fue el primer aviso de Alianza Lima.

4' ¡Disparo dee Cazonatti!

El volante de Sporting Cristal encontró el balón y se animó a rematar desde fuera del área. Duarte atrapó el balón sin problemas.

3' ¡Inicio frenético!

En los primeros minutos del partido vemos cómo Alianza Lima y Sporting Cristal buscan apoderarse rápidamente del balón.

1' ¡Empezó el partido!

Alianza Lima y Sporting Cristal disputan el primer tiempo del encuentro en el Estadio Alejandro Villanueva.

Image

¡Los equipos salen a la cancha!

Los jugadores titulares de Alianza Lima y Sporting Cristal pisan el gramado del Estadio Alejandro Villanueva a instantes del pitazo inicial.

¡Alineaciones confirmadas!

Así formarán Alianza Lima y Sporting Cristal en el clásico de esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva.

Image
Image

¡Alineación titular de Alianza Lima!

Pablo Guede dispuso del siguiente equipo titular para enfrentar esta noche a Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Luis Ramos.

¡La palabra de Zé Ricardo!

El entrenador de Sporting Cristal analizó el encuentro de esta noche ante Alianza Lima y aseguró que no hay favoritos en la previa.

¡Así luce Matute!

A una hora del inicio de partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, el Estadio Alejandro Villanueva cada vez luce más lleno en sus tribunas.

Fuente: Deporte Directo.

Image

¡Vestuario listo de Alianza Lima!

Alianza Lima también usará su clásica camiseta blanquiazul para mantener la tradición en el clásico de esta noche frente a Sporting Cristal.

Image
Image

¡Vestuario listo de Sporting Cristal!

Sporting Cristal utilizará su clásica camiseta celeste en el duelo de esta noche ante Alianza Lima en Matute.

Image
Image

¡La palabra de Pablo Guede!

El entrenador de Alianza Lima mostró sus sensaciones en la previa del duelo ante Sporting Cristal y a la vez expuso un análisis muy interesante.

¡Llegada de Alianza Lima!

La delegación de Alianza Lima llegó al Estadio Alejandro Villanueva y ahora se alistarán para el encuentro ante Sporting Cristal.

¡Llegada de Sporting Cristal!

La delegación de Sporting Cristal dice presente en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva y ahora ultimarán detalles para el partido.

¡Novedades en Alianza Lima!

Según el periodista Kevin Pacheco, Paolo Guerrero no será parte del 11 titular de Alianza Lima y Josué Estrada se une a la lista de convocados.

¡Hinchas de Alianza Lima presentes!

El pueblo de Alianza Lima dice presente en las inmediaciones del Estadio Alejandro Villanueva y ya empiezan a armar la fiesta desde la previa.

¡Últimos resultados en Matute!

Revisemos cómo quedaron los últimos duelos disputados entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva:

  • Alianza Lima 3-3 Sporting Cristal | Playoffs 06.12.25
  • Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | Torneo Clausura 05.08.25
  • Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal | Amistoso Internacional 30.06.24
  • Alianza Lima 1-2 Sporting Cristal | Torneo Apertura 09.03.24
  • Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | Torneo Clausura 08.07.23
  • Alianza Lima 0-1 Sporting Cristal | Torneo Apertura 06.03.22
  • Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal | Playoffs 01.12.19.

¡Alineación titular de Sporting Cristal!

Zé Ricardo preparó el siguiente equipo titular para visitar esta noche a Alianza Lima: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún; Juan Cruz González, Maxloren Castro; Luis Iberico y Felipe Vizeu.

¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal!

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva. A continuación, sigue el minuto a minuto del encuentro.

Image

Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Alejandro Villanueva será testigo del partido más importante el fin de semana por lo que representa la historia de los equipos, así que a continuación podrás vivir todas las incidencias gracias a la cobertura exclusiva por parte de Bolavip Perú.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche, Alianza Lima viene de vencer 2-1 a CD Moquegua en condición de local y Sporting Cristal igualó 2-2 frente a Cusco FC en el Estadio Alberto Gallardo. Eso sí, los íntimos son líderes del Torneo Apertura 2026 con 32 puntos y los rimenses la pasan muy mal con tan solo 15 unidades en 13 jornadas disputadas hasta el momento.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026?

  • 19:00 | México (CDMX)
  • 20:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
  • 21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)
  • 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 03:00 | España (10/05)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026?

  • Perú | L1 MAX y L1 Play
  • Resto de Sudamérica | Fanatiz
  • Estados Unidos | Fanatiz
  • México | Fanatiz
Renato Pérez
Renato Pérez
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones