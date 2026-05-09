Así quedó la tabla del Torneo Apertura después del Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal

Por la fecha número 14 se vienen dando varios encuentros de nivel y así se mueve la tabla con el Alianza Lima vs Sporting Cristal.

La fecha número 14 del Torneo Apertura se viene dando a todo dar a lo largo y ancho del Perú. En esta oportunidad se vienen jugando partidos de alto impacto que pueden ser importantes para conseguir que se pueda jugar conocer al primer ganador del año en el Perú.

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El primer juego de esta jornada fue de FC Cajamarca que volvió a ganar, esta vez por 2-1 ante UTC. Juego que les permite salir por un momento de la parte baja de la tabla de posiciones. CD Moquegua por su parte no pudo en casa y empató 2-2 ante el cuadro de ADT.

Por su lado, Cienciano volvió a ganar en la Liga 1, esta vez ante Atlético Grau que se queda como el último en la tabla por el momento. Siendo uno de los grandes candidatos a perder la categoría.

En Matute por su parte se vivió un partidazo entre el cuadro de Alianza Lima y Sporting Cristal. Emociones en cada una de las áreas, pero la que se terminó festejando primera fue lejos de La Victoria. Esto debido a que Gustavo Cazonatti pondría la ventaja a los 72 minutos. Pero en el final del partido Estevan Pavez terminó empatando con un remate de media distancia.

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Así va la tabla de posiciones en el Torneo Apertura en la fecha 14

Partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura

Así se vienen desempeñando los partidos del Torneo Apertura en esta jornada número 14 del Torneo Apertura.

Partidos jugados:

UTC 1-2 FC Cajamarca

CD Moquegua 2-2 ADT

Atlético Grau 1-2 Cienciano

Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal

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Domingo 10 de mayo:

Sport Huancayo vs Juan Pablo II College | 13:00 horas

Comerciantes Unidos vs Melgar | 15:15 horas

Cusco vs Chankas | 17:30 horas

Lunes 11 de mayo:

Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético | 13:00 horas

Sport Boys vs Universitario | 20:30 horas

Datos Claves

Alianza Lima empató 1-1 contra Sporting Cristal con goles de Gustavo Cazonatti y Estevan Pavez.

empató contra con goles de Gustavo Cazonatti y Estevan Pavez. FC Cajamarca venció 2-1 a UTC, logrando salir temporalmente de la parte baja de posiciones.

venció a UTC, logrando salir temporalmente de la parte baja de posiciones. Atlético Grau cayó 1-2 ante Cienciano y se mantiene como último en la tabla acumulada.