Así quedó la tabla del Torneo Apertura después del Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal

La fecha número 14 del Torneo Apertura se viene dando a todo dar a lo largo y ancho del Perú. En esta oportunidad se vienen jugando partidos de alto impacto que pueden ser importantes para conseguir que se pueda jugar conocer al primer ganador del año en el Perú.
El primer juego de esta jornada fue de FC Cajamarca que volvió a ganar, esta vez por 2-1 ante UTC. Juego que les permite salir por un momento de la parte baja de la tabla de posiciones. CD Moquegua por su parte no pudo en casa y empató 2-2 ante el cuadro de ADT.
Por su lado, Cienciano volvió a ganar en la Liga 1, esta vez ante Atlético Grau que se queda como el último en la tabla por el momento. Siendo uno de los grandes candidatos a perder la categoría.
En Matute por su parte se vivió un partidazo entre el cuadro de Alianza Lima y Sporting Cristal. Emociones en cada una de las áreas, pero la que se terminó festejando primera fue lejos de La Victoria. Esto debido a que Gustavo Cazonatti pondría la ventaja a los 72 minutos. Pero en el final del partido Estevan Pavez terminó empatando con un remate de media distancia.
Así va la tabla de posiciones en el Torneo Apertura en la fecha 14
Partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura
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Así se vienen desempeñando los partidos del Torneo Apertura en esta jornada número 14 del Torneo Apertura.
Partidos jugados:
- UTC 1-2 FC Cajamarca
- CD Moquegua 2-2 ADT
- Atlético Grau 1-2 Cienciano
- Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal
Domingo 10 de mayo:
- Sport Huancayo vs Juan Pablo II College | 13:00 horas
- Comerciantes Unidos vs Melgar | 15:15 horas
- Cusco vs Chankas | 17:30 horas
Lunes 11 de mayo:
- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético | 13:00 horas
- Sport Boys vs Universitario | 20:30 horas
Datos Claves
- Alianza Lima empató 1-1 contra Sporting Cristal con goles de Gustavo Cazonatti y Estevan Pavez.
- FC Cajamarca venció 2-1 a UTC, logrando salir temporalmente de la parte baja de posiciones.
- Atlético Grau cayó 1-2 ante Cienciano y se mantiene como último en la tabla acumulada.