Con Valentina Shevchenko, los próximos combates de UFC con participación de representantes del Perú

La UFC se prepara para volver con todo tras un fin de semana de descanso, luego de la actividad en China con la UFC Fight Night donde Johnny Walker se llevó un triunfazo ante el local Zhang Mingyang. Para las próximas veladas de la compañía encabezada por Dana White, se vienen combates en donde Perú será protagonista.

Precisamente, uno de los países de Latinoamérica con mayor actividad de las artes marciales mixtas volverá al octágono durante las próximas semanas con hasta dos participaciones en el peso ligero. En tanto, la campeona del peso mosca Valentina Shevchenko, representante de Kirguistán, pero nacionalizada peruana, tendrá una nueva pelea por la defensa.

Después de las derrotas de José Ochoa (ante Asu Almabayev) y Kevin Borjas (ante Su Mudaerji), se vienen dos peleadores peruanos con largo recorrido, que tendrán sus últimas oportunidades por lograr victorias en la UFC. Claudio Puelles y Rolando Bedoya, tras largas inactividades, volverán al octágono en duros combates por delante.

Los rivales para Perú en próximos combates de la UFC

El primer peruano que saldrá al octágono de la UFC será Claudio Puelles. No pelea desde febrero de 2024 cuando perdió ante Fares Ziam. Por lo cual, será un regreso de más de un año y medio de inactividad. Su rival será el brasileño Joaquim Silva, quien también lleva más de un año sin combatir, ya que perdió en mayo de 2024 ante Drakkar Klose.

Luego del combate del ‘Príncipe de Perú’, el siguiente será Rolando Bedoya, otro peruano que no pelea desde agosto de 2024 cuando perdió en fallo unánime ante Jai Herbert. Posiblemente, sea su última oportunidad en el octágono de la UFC, ya que acumula tres derrotas consecutivas y su rival será el australiano Jamie Mullarkey, quien tampoco pelea desde mayo del año pasado y acumula dos caídas consecutivas.

Por último, Dana White confirmó, recientemente, que Valentina Shevchenko, la nacida en Kirguistán, pero nacionalizada peruana, defenderá su título del peso mosca ante la china Zhang Weili, quien dejó vacante su cinturón del peso paja para subir de categoría y apuntar a este combate.

Shevchenko defenderá su cinturón del peso mosca ante la ex campeona Zhang Weili (Oficial)

Esta última contienda formará parte de una de las noches más esperadas por la UFC, ya que será la UFC 322 donde el combate estelar será por el título mundial del peso wélter entre el campeón Jack Della Maddalena y el excampeón de peso ligero, Islam Makhachev.

Uno de los combates del año para el UFC 322 (Oficial).

Los combates de UFC con participación del Perú

Claudio Puelles vs. Joaquim Silva (Brasil) por el peso ligero: 13 de septiembre en San Antonio, Texas (Noche UFC).

vs. Joaquim Silva (Brasil) por el peso ligero: 13 de septiembre en San Antonio, Texas (Noche UFC). Rolando Bedoya vs. Jamie Mullarkey (Australia) por el peso ligero: 27 de septiembre en Perth, Australia (UFC Fight Night).

vs. Jamie Mullarkey (Australia) por el peso ligero: 27 de septiembre en Perth, Australia (UFC Fight Night). Valentina Shevchenko vs. Zhang Weili (China) por el título mosca: 15 de noviembre en Nueva York (UFC 322).

