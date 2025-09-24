Julio César Uribe confirmó al técnico que llevará a la Selección Peruana al Mundial: “Tiene capacidad”

Julio César Uribe impactó a todo el Perú con una reciente declaración. Hablando sobre la Selección Peruana, el actual director de fútbol de Sporting Cristal dejó un nombre para el análisis y el debate.

Y es que si bien Julio César Uribe puede hablar con la capacidad de quién conoce el puesto, pues estuvo como jugador en la Selección Peruana y luego como entrenador, también está de su lado toda la experiencia que tiene.

Empezando en el sistema fútbol desde muy niño, Julio César Uribe pasó por todas las etapas pues fue futbolista, luego entrenador y ahora es dirigente. Con todo eso, hoy charló en vivo con RPP Deportes y habló de la Selección Peruana.

Hablando sobre los posibles entrenadores de la Selección Peruana, Julio César Uribe dejó un nombre que nadie tenía en carpeta: “Hay varios técnicos peruanos que tienen la capacidad y para dirigir la Selección. Roberto Arrelucea es uno de ellos”, comentó.

Julio César Uribe dirigiendo a la Selección Peruana. (Foto: FPF)

¿Quién es el técnico de Perú?

Hay que dejar en claro que el actual técnico de la Selección Peruana es Manuel Barreto. Si bien tiene el cargo de interino, el estratega tendrá la responsabilidad de dirigir los amistosos de Perú en octubre y noviembre.

Tras ello, se estima que su vínculo será hasta diciembre del 2025, para posteriormente anunciar al nuevo entrenador de la Selección Peruana. Entre los nombres que se tienen en mente suenan: Luiz Felipe Scolari, Luis Zubeldía y Tiago Nunes.

¿Cuántos años tiene Julio César Uribe?

Julio César Uribe tiene 67 años y es el actual director general de fútbol de Sporting Cristal. El popular ‘Diamante’ es considerado ídolo en el cuadro celeste y uno de los mejores jugadores en la historia de la Selección Peruana.

¿Quién es Roberto Arrelucea?

Roberto Arrelucea es un exjugador de fútbol y actual entrenador. Tiene 65 años, es peruano y ha sido dos veces campeón de la Copa Perú y en Segunda División con la Universidad César Vallejo. Fue el que colocó a Claudio Pizarro como delantero luego de verlo jugar como volante por izquierda.

