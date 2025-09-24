Si el Mundial 2030 se juega con 64 selecciones, ¿Perú clasificará directo o jugará Eliminatorias?

El Mundial 2030 empieza a ser tema de conversación entre los máximos dirigentes del fútbol. Para la Copa del Mundo 2026 jugarán hasta 48 selecciones, pero la FIFA no descarta que el cupo se amplíe a 64 para la siguiente cita mundialista. Durante las últimas horas, esta opción empezó a crecer, sobre todo, tras una reunión del organismo con directivos sudamericanos.

En Nueva York, se realizó una junta en donde el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dialogó con varios dirigentes, entre los que se incluyen al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y a los presidentes de las Confederaciones de Argentina, Uruguay y Paraguay, Claudio Tapia, Ignacio Alonso y Robert Harrison.

De este cónclave, también hubo participación de los presidentes de Paraguay y Uruguay, Santiago Peña y Yamandú Orsi, respectivamente. El gran ausente fue Javier Milei de la Argentina, quien estuvo en los Estados Unidos, aunque en Washington, en una reunión con el presidente Donald Trump. Y, por supuesto, hubo varios delegados de estos países en el encuentro.

Tweet placeholder

Precisamente, luego de esto, Eduardo Ache, quien integró la delegación uruguaya, aseguró en DSports que “hay una chance muy cierta de que el Mundial 2030 se juegue con 64 equipos“. Aunque, también aclaró que sería algo único de esta Copa del Mundo, ya que el plan sería reducirlo nuevamente a 32 o a 48 selecciones.

¿Se eliminan las Eliminatorias Sudamericanas y Perú clasifica directo al Mundial 2030?

Con la posibilidad de que el Mundial 2030 se extienda a 64 selecciones, la gran incógnita pasará por saber qué pasará con las Eliminatorias Sudamericanas. Aumentar la cantidad de equipos, por lógica, aumentará el número de cupos, aunque hay un detalle no menor.

Argentina, Paraguay y Uruguay clasificarían directo debido a que serán anfitriones de los partidos inaugurales, a modo de homenaje por el centenario del primer Mundial. No se descarta, según informaron varios medios, que estos tres países, incluso, alberguen sus propios grupos en esta Copa del Mundo de 2030.

Tweet placeholder

Sin estas tres selecciones, pasarían a ser sólo siete de Conmebol, que deberían luchar por un lugar en el Mundial. No obstante, la cantidad de cupos que entregue FIFA a esta Confederación dependerá de si es necesario que haya Eliminatorias o si deberán recurrir a otro tipo de clasificación.

Por lo tanto, las chances de que la Selección Peruana clasifique directo al Mundial 2030 dependerá de lo que defina FIFA, siempre y cuando elija que haya 64 selecciones. En tal caso, el propio organismo también decidirá cómo se llevarán a cabo las Eliminatorias para dicha Copa del Mundo.

¿Quién será el DT de Perú para las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2030?

La Selección Peruana todavía no tiene un entrenador definido para el próximo proceso mundialista. Tras el fracaso en las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026, donde dirigieron Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez, la Federación Peruana de Fútbol evalúa opciones.

Hay varios candidatos que son del gusto de la Federación, pero no hay un favorito. Luis Zubeldía y Luiz Felipe Scolari han sonado durante las últimas horas. Esto luego de que quedaron descartados nombres como Gustavo Quinteros o Néstor Gorosito.

