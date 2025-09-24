Jean Ferrari sorprende y busca DT campeón del Mundo para dirigir a la Selección Peruana

En Videna están trabajando en busca de un nuevo entrenador para ocupar el puesto en la Selección Peruana. Muchos nombres han sonado en las últimas semanas desde la salida de Óscar Ibáñez. Pero ahora llega la información de la búsqueda de un DT con un cartel bastante importante. Que conoce muy bien lo que es dirigir a una selección.

Según lo que se ha conocido por medio de RPP, Luis Felipe Scolari es el nombre del entrenador que gusta en la FPF. Lo ven como una opción interesante conociendo su carrera, la cual tiene una basta experiencia en equipos de alto nivel, así como también en selecciones.

Hay que mencionar que Scolari no viene dirigiendo desde el 2024. Su último equipo fue Atlético Mineiro, con el que estuvo hasta marzo del año pasado. Desde esa fecha se ha dedicado a otras actividades, incluso actualmente figura como Secretario Técnico del cuadro de Gremio.

Este podría ser una gran contra sobre su contratación, pues estando fuera de actividad algunos ya lo ven como un DT que está desfasado. Otro punto a tomar en cuenta es la edad, actualmente el brasileño tiene 76 años, dejándolo para el Mundial 2030 con 82 años.

Basta experiencia de Felipe Scolari

Si algo tiene Felipe Scolari es un CV de renombre que muchos ya quisieran tener. Hablamos que su gran carta de presentación es ser el último entrenador que consiguió ganar el Mundial con la Selección de Brasil. Consiguió la quinta corona del ‘Scratch’ en el año 2002, mientras que en el 2013 logró la Copa Confederaciones.

Luiz Felipe Scolari (Foto: Getty).

A lo largo de su carrea, ‘Felipao’ ha estado en grandes equipos a nivel Brasil, pero también en Europa. Recordemos que pasó a dirigir a la Selección de Portugal con Cristiano Ronaldo de figura, luego también logró estar en el Chelsea de Inglaterra.

Pero eso sí, gran parte de su carrera la ha hecho en Brasil, en donde ha dirigido a los mejores equipo. Gremio, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro, entre otros clubes. Con lo cual es un DT que sabe muy bien el manejo de grupo, algo que a la Selección Peruana le está faltando.

¿Qué podría aportar Luiz Felipe Scolari a la Selección Peruana?

En este caso hablamos de un entrenador con una experiencia importante en el mundo del fútbol. Por lo que podría darle grandes conocimientos a los jugadores, sacar lo mejor de los jóvenes y ayudar en busca de encontrar un equipo que pueda competir a nivel de las Eliminatorias Sudamericanas.

Aparte, sabe muy bien lo que es el manejo de grupo y de egos, algo que hoy en la Selección Peruana se ha podido sentir tras la salida de Óscar Ibáñez. Así que en este caso, podría ayudar mucho para que el vestuario esté mucho más compenetrado para lo que se viene.

