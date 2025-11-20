Es tendencia:
¿Liga de Naciones de Conmebol y Concacaf? Perú podría jugar nuevo torneo en vez de las Eliminatorias para el Mundial 2030

Conmebol debe definir el futuro de las Eliminatorias para el Mundial 2030. Si hay cambios, condicionarán la elección del próximo DT de Perú.

Por Hugo Avalos

Erick Noriega, una de las figuras de la Selección Peruana.
© Getty ImagesErick Noriega, una de las figuras de la Selección Peruana.

Se viene el Mundial 2026, pero para algunas selecciones, como Perú, ya están pensando en el proceso para la Copa del Mundo 2030. En este sentido, las Eliminatorias Sudamericanas serán todo un tema y Conmebol deberá tomar una decisión pronto para el futuro de estas clasificatorias. Hay rumores de que impondrían un torneo especial que se asemeja a lo que ya hacen UEFA y Concacaf.

Es así como nace la posibilidad de que la Liga de Naciones, torneo que ha sido un éxito en Europa y en Caribe, Centro-Norteamérica. Conmebol evalúa darle un cambio a las Eliminatorias, de manera excepcional, pensando en las clasificatorias para el Mundial 2030.

El gran motivo detrás de esta versión es que las Eliminatorias Sudamericanas no contarían para el Mundial 2030 con tres selecciones. Argentina, Uruguay y Paraguay formarían parte de los ya clasificados por albergar partidos en dicha Copa del Mundo. Por eso, sería una hipotéticas clasificatorias con sólo siete selecciones.

¿En qué consistirá la posible Liga de Naciones de Conmebol?

Según informó O Globo, Conmebol analiza reemplazar, de manera excepcional, es decir, por este proceso mundialista, las Eliminatorias Sudamericanas, con el formato que se disputa desde Francia 1998. Desde las altas esferas del organismo sudamericano evalúan internamente cómo será el futuro de las clasificatorias para la Copa del Mundo 2030.

Las Eliminatorias Sudamericanas cambiarían para convertirse en una Liga de Naciones, tal como se instauró en Europa, África, Norte y Centro América y Caribe. En tanto, las Eliminatorias que se vienen jugando desde hace 27 años tomarían un descanso, al menos para el proceso del Mundial 2030.

Los posibles grupos de la muerte del Mundial 2026

Los posibles grupos de la muerte del Mundial 2026

En todo caso, algunas informaciones como la de Gustavo Peralta, no descartan que Concacaf pueda unirse en este certamen que evalúan desde Conmebol. Sería una unión, que ya supo tener algunos antecedentes como la disputa de la Copa América, que ya ha tenido participación de selecciones por fuera de Sudamérica.

Con esta Liga de Naciones, a su vez, se permitiría que las selecciones que no jugarían Eliminatorias, como Argentina, Uruguay y Paraguay, participarían. Este certamen tendría validez de título oficial, mientras que serviría para ocupar las tres plazas clasificatorias y la otra del Repechaje Intercontinental.

¿Qué pasa si FIFA aumenta el número de selecciones participantes para el Mundial 2030?

Desde hace varias semanas, se viene comentando un presunto pedido de parte de la Conmebol para el Mundial 2030. Según algunas versiones, Alejandro Domínguez, presidente de la institución, junto a otros representantes como Claudio Tapia, presidente de AFA, e Ignacio Alonso, mandatario de la AUF (Uruguay), le plantearon al presidente de FIFA, Gianni Infantino, la chance de que dicha Copa del Mundo se juegue con 64 selecciones.

La intención es que, al ser la Copa del Mundo del centenario, se celebre de la mejor manera posible y con la mayor cantidad de participantes. Así, el pedido de Conmebol es pasarlo de 48 (como se jugará en el Mundial 2026) a 64 selecciones.

Si esto se confirma, modificará todavía más el proceso de las Eliminatorias Sudamericanas. Esto podría llevar a que casi todas las selecciones de Conmebol clasifiquen automáticamente al Mundial y eso llevaría a que la alternativa de una Liga de Naciones cobre mayor fuerza.

DATOS CLAVES

  • La Conmebol evalúa reemplazar las Eliminatorias Sudamericanas por una Liga de Naciones para el Mundial 2030.
  • Argentina, Uruguay y Paraguay clasificarían automáticamente al Mundial 2030 por ser anfitriones iniciales.
  • El presidente Alejandro Domínguez (Conmebol) pidió a FIFA aumentar el Mundial 2030 de 48 a 64 selecciones.
hugo avalos
Hugo Avalos
