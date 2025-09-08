Los resultados que necesita Perú para no quedar último en las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Peruana ya no tiene opciones de clasificar al Mundial 2026, pero todavía hay algo en juego en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas: evitar terminar en el último lugar de la tabla.

Para ello, el equipo dirigido por Óscar Ibáñez deberá cumplir con ciertos resultados que lo mantengan, al menos, por encima de Chile, su rival directo en esta lucha simbólica.

¿Qué necesita Perú para no acabar en el fondo de la tabla?

Actualmente, Perú se ubica en la novena posición con 12 puntos, mientras que Chile es colero con 10 unidades. La diferencia es mínima y todo se definirá en la última fecha de las Clasificatorias.

La ‘bicolor’ deberá enfrentarse a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima, mientras que la ‘roja’ hará lo propio ante Uruguay en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos.

Los escenarios para que Perú no termine último son:

Si Perú le gana a Paraguay , asegurará el noveno puesto sin importar lo que haga Chile.

, asegurará el noveno puesto sin importar lo que haga Chile. Si Perú empata , necesita que Chile no gane su partido.

, necesita que Chile su partido. Si Perú pierde, dependerá de que Chile también pierda o empate, ya que si gana, lo superaría en la tabla.

Un cierre con la hinchada en casa

A pesar de estar fuera de la Copa del Mundo, la Selección Peruana quiere despedirse con un triunfo ante su gente en el Estadio Nacional. Más allá del bajo rendimiento en todo el proceso clasificatorio, una victoria en la última jornada permitiría cerrar el ciclo con algo de orgullo y dejar una mejor imagen rumbo a los amistosos de octubre y noviembre.

