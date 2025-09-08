A qué hora juega Perú vs. Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Aunque la Selección Peruana ya no tiene opciones de clasificar al Mundial 2026, aún le queda por disputar la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin duda alguna, será un duelo especial frente a Paraguay en el Estadio Nacional, donde los verdaderos hinchas podrán acompañar al equipo en su despedida del proceso clasificatorio.

El equipo dirigido por Óscar Ibáñez tiene un reto importante por delante: cerrar su participación en estas Eliminatorias con dignidad. No solo se trata de jugar bien, sino de regalarle a la hinchada un resultado que les permita irse con la frente en alto.

Publicidad

Publicidad

A qué hora juega Perú vs. Paraguay

Peruanos y paraguayos se enfrentarán este martes 9 de septiembre, en las instalaciones del Estadio Nacional de Lima por la última fecha de las Eliminatorias 2026.

El choque está programado para a las 18:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después, es decir, a las 19:30 horas. Por último, en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil iniciará a las 20:30 horas.

Publicidad

Publicidad

Dónde ver Perú vs. Paraguay EN VIVO

El enfrentamiento entre Perú y Paraguay será transmitido EN VIVO para todo el territorio nacional a través de América TV (canal 4) y ATV (canal 9) por señal abierta. Además, también podrá seguirse por Movistar Deportes, en los canales 3 y 703 del servicio Movistar TV.

En el caso de los hinchas paraguayos, podrán disfrutar del compromiso por la señal de GEN, canal oficial encargado de la cobertura de la ‘albirroja’.

Posibles alineaciones

Perú (4-2-3-1): Gallese; Advíncula, Zambrano, Garcés, López; Noriega, Yotún, Tapia; Quevedo, Cabrera y Ramos.

Publicidad

Publicidad

Paraguay (4-2-3-1): Fernández; Cáceres, Gómez, Alderete, Sández; Galarza, Gómez; Sosa, Martínez, Kaku y Sanabria.

ver también Mientras Ecuador quiere a Mourinho, los 5 DT top que Jean Ferrari podría ver para la Selección Peruana