Selección Peruana presentará este once titular contra Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas

La expectación crece en torno a la Selección Peruana, a pesar de su reciente desilusión en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El periodista Kevin Pacheco ha revelado a través de su cuenta de Twitter detalles clave sobre el equipo que se perfila para el próximo encuentro contra Paraguay, un partido que, si bien no tiene implicaciones clasificatorias, sí reviste un significado especial.

Nuevo once titular de la Selección Peruana

Según la información proporcionada por Pacheco, la Blanquirroja contará con el retorno de figuras importantes. Carlos Zambrano y Renato Tapia, dos pilares en la estructura del equipo en años recientes, volverán a la titularidad. Este movimiento sugiere la intención de Óscar Ibáñez, quien ha estado a cargo de la preparación del equipo, de presentar una alineación con mayor experiencia en este último desafío eliminatorio.

El once que se trabajó en la práctica de hoy, según el informe, estaría conformado por: Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Marcos López en la defensa; Renato Tapia, Sergio Peña y Yoshimar Yotún en el mediocampo; y un ataque compuesto por Joao Grimaldo, Luis Ramos y Kenji Cabrera. La inclusión de Zambrano y Tapia, ausentes en encuentros anteriores o con participaciones limitadas, indica un deseo de consolidar la columna vertebral del equipo para lo que será una despedida de una generación.

Perú buscará el mejor resultado posible

Este partido contra Paraguay marca el fin de la participación de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas, un torneo en el que la selección no logró cumplir con las expectativas. La eliminación matemática se confirmó hace varias jornadas, y la sensación general es que el nivel de juego no estuvo a la altura desde mucho antes. Para muchos jugadores, este encuentro representará el adiós a una etapa importante de sus carreras internacionales, una generación que, a pesar de los altibajos en este ciclo, entregó momentos de gloria y logró la tan ansiada clasificación al Mundial de Rusia 2018.

En comparación con el doloroso 4-0 sufrido ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, Óscar Ibáñez parece estar apostando por una estrategia diferente. La decisión de no contar con jugadores como Erick Noriega, Luis Abram o Kevin Quevedo en el once titular, en favor de futbolistas con más trayectoria y nombre, busca inyectar experiencia y madurez al equipo. El objetivo es intentar cerrar este ciclo eliminatorio, que ha estado plagado de decepciones y resultados adversos, de la mejor manera posible, dejando una imagen más sólida y competitiva.

¿Quién será el nuevo entrenador de Perú?

Mirando hacia el futuro, es muy probable que las siguientes Eliminatorias Sudamericanas encuentren a la Selección Peruana bajo el mando de un nuevo comando técnico. La continuidad de Óscar Ibáñez es un tema de debate y se definirá en las próximas semanas, después de los amistosos internacionales que La Bicolor tiene programados.

Aunque hay una posibilidad de que Ibáñez se quede si los resultados en esos encuentros son favorables, este es un asunto secundario por el momento, ya que la atención principal se centra en este último partido eliminatorio y en la evaluación del desempeño general de la selección en este ciclo. La afición peruana, a pesar de la eliminación, espera ver un equipo comprometido y que luche hasta el final, como un preámbulo a lo que se espera sea una renovación y un nuevo comienzo en el camino hacia el Mundial de 2030.