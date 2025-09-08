Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

FPF confirmó quién será el DT de Perú para los amistosos ante Chile y Rusia

La Selección Peruana ya piensa en los amistosos que jugará en las fechas FIFA de octubre y noviembre. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Entrenamiento de la Selección Peruana.
© XEntrenamiento de la Selección Peruana.

Después de días marcados por especulaciones tras la dura derrota ante Uruguay, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya tomó una decisión sobre el comando técnico de la ‘bicolor’.

Finalmente se confirmó quién estará al frente del combinado nacional para los amistosos programados en octubre y noviembre ante Rusia y una doble fecha frente a Chile.

El DT de Perú para enfrentar a Rusia y Chile

Según reveló el propio Óscar Ibáñez durante conferencia de prensa, fue el presidente Agustín Lozano quien le pidió seguir dirigiendo a la Selección Peruana en los próximos amistosos, con miras al nuevo ciclo rumbo al Mundial 2030.

Publicidad
Óscar Ibáñez, DT de la Selección Peruana

Óscar Ibáñez, DT de la Selección Peruana.

Esta determinación también respaldaría la información que se manejaba desde el último domingo, que indicaba que algunos referentes del plantel, como Renato Tapia, habrían expresado su deseo de que Óscar Ibáñez continúe liderando a la Selección Peruana.

Mientras tanto, el equipo de todos se prepara para disputar su último compromiso en el proceso clasificatorio. El cotejo será este martes 9 de septiembre ante la ‘albirroja’ en el Estadio Nacional.

Publicidad

Los números de Óscar Ibáñez con Perú

Durante su etapa como entrenador interino, Óscar Ibáñez ha dirigido un total de cinco encuentros con la Selección Peruana, registrando una victoria, dos empates y dos derrotas. En ese tramo, el equipo nacional solo anotó tres goles y recibió cinco.

Las tres bajas de peso que tendrá Paraguay cuando enfrente a Perú por la última fecha de Eliminatorias 2026

ver también

Las tres bajas de peso que tendrá Paraguay cuando enfrente a Perú por la última fecha de Eliminatorias 2026

A horas del Perú vs. Paraguay, la amenaza de Gustavo Alfaro a los de Óscar Ibáñez: “Queremos tener un mejor…”

ver también

A horas del Perú vs. Paraguay, la amenaza de Gustavo Alfaro a los de Óscar Ibáñez: “Queremos tener un mejor…”

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Nuevo DT de Chile cuestionó a Ricardo Gareca y esto hizo para cambiar la selección
Eliminatorias Conmebol

Nuevo DT de Chile cuestionó a Ricardo Gareca y esto hizo para cambiar la selección

¿Perú o Chile? Ricardo Gareca tomó postura y lanzó frase inesperada: "Eso no significa..."
Selección Peruana

¿Perú o Chile? Ricardo Gareca tomó postura y lanzó frase inesperada: "Eso no significa..."

Ricardo Gareca eligió a los cracks de la Selección Peruana por encima de la Chilena
Futbol Internacional

Ricardo Gareca eligió a los cracks de la Selección Peruana por encima de la Chilena

Mientras Carlos Alcaraz ganó 15 millones de dólares en 2025, estas son las ganancias de Ignacio Buse
Tenis

Mientras Carlos Alcaraz ganó 15 millones de dólares en 2025, estas son las ganancias de Ignacio Buse

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo