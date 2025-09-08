FPF confirmó quién será el DT de Perú para los amistosos ante Chile y Rusia

Después de días marcados por especulaciones tras la dura derrota ante Uruguay, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya tomó una decisión sobre el comando técnico de la ‘bicolor’.

Finalmente se confirmó quién estará al frente del combinado nacional para los amistosos programados en octubre y noviembre ante Rusia y una doble fecha frente a Chile.

El DT de Perú para enfrentar a Rusia y Chile

Según reveló el propio Óscar Ibáñez durante conferencia de prensa, fue el presidente Agustín Lozano quien le pidió seguir dirigiendo a la Selección Peruana en los próximos amistosos, con miras al nuevo ciclo rumbo al Mundial 2030.

Óscar Ibáñez, DT de la Selección Peruana.

Esta determinación también respaldaría la información que se manejaba desde el último domingo, que indicaba que algunos referentes del plantel, como Renato Tapia, habrían expresado su deseo de que Óscar Ibáñez continúe liderando a la Selección Peruana.

Mientras tanto, el equipo de todos se prepara para disputar su último compromiso en el proceso clasificatorio. El cotejo será este martes 9 de septiembre ante la ‘albirroja’ en el Estadio Nacional.

Los números de Óscar Ibáñez con Perú

Durante su etapa como entrenador interino, Óscar Ibáñez ha dirigido un total de cinco encuentros con la Selección Peruana, registrando una victoria, dos empates y dos derrotas. En ese tramo, el equipo nacional solo anotó tres goles y recibió cinco.

