La IA confirma cómo le irá a Perú vs. Paraguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas

La 'bicolor' irá en busca de los tres puntos en casa ante un equipo que viene conseguir la clasificación días atrás.

Por Nicole Cueva

La IA confirma cómo le irá a Perú vs. Paraguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.
La IA confirma cómo le irá a Perú vs. Paraguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección Peruana medirá fuerzas ante su similar de Paraguay en el Estadio Nacional de Lima por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Por su parte, la ‘bicolor’ llega a este encuentro sin chances de hacerse de un lugar en la próxima cita mundialista, por lo que no se jugará nada. Mientras que, los ‘guaraníes’ atraviesa una realidad completamente distinta, ya que después de 15 años lograron la tan ansiada clasificación tras empatar 0-0 con Ecuador.

Al ser consultada sobre un posible vencedor de este duelo, la inteligencia artificial se inclinó por el equipo local. La IA argumentó su predicción en base a una serie de factores, conoce de cuáles se trata.

Un duelo históricamente favorable para Perú

Perú tiene una sólida ventaja en los enfrentamientos directos en casa: no ha sido derrotado en los últimos cinco partidos como local ante Paraguay, con cuatro triunfos durante ese periodo. Esto le otorga una ventaja psicológica valiosa en momentos importantes.

Perú vs. Paraguay.

Perú vs. Paraguay.

Mentalidad optimista pese a la eliminación

Aunque la ‘blanquirroja’ ya no tiene posibilidades de clasificar, juega ante un rival que llegará constituido, pero con varias bajas en lo que respecta a su alineación titular.

Perú, sin nada que perder, puede aprovechar ese contexto y despedirse de las Eliminatorias con dignidad.

País Favorito en las apuestas, pero con cautela

Las casas de apuestas perciben a Perú como ligero favorito, en parte por el apoyo local y un rendimiento competitivo reciente. No obstante, se habla de un partido cerrado y de bajo puntaje, donde las jugadas ofensivas serán escasas. Varias fuentes coinciden en que menos de 2.5 goles es una apuesta segura.

Nicole Cueva
