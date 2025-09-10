Perú y Venezuela sorprenden: la decisión que tomaron juntos tras la Eliminatoria

Día lleno de novedades para el fútbol de Sudamérica tras el final de las Eliminatorias al Mundial 2026. Tras confirmarse que Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil y Paraguay irán directo a la Copa del Mundo, y que Bolivia jugará el repechaje, Perú y Venezuela sacaron comunicados oficiales.

Y es que si bien Perú ya estaba eliminado tras caer ante Uruguay en Montevideo por 4-0, recién este miércoles 10 de septiembre la Federación Peruana de Fútbol hizo oficial la salida del técnico Óscar Ibáñez.

Misma suerte corrió el técnico Fernando Batista, que fue despedido de la Selección de Venezuela por parte de la Federación Venezolana de Fútbol. En una campaña histórica, la ‘Vinotinto’ se quedó a tres puntos de ganar el séptimo puesto.

“FVF anuncia la finalización del ciclo de Fernando Batista al frente de la Vinotinto. Se informa que ‘Bocha’ ha sido cesado en sus funciones como director técnico junto con todo su cuerpo técnico”, se lee en el comunicado.

Comunicado oficial de Venezuela sobre Fernando Batista. (Foto: La Vinotinto)

Venezuela no tardó ni un día y sacó un comunicado oficial sobre la continuidad del técnico Fernando Batista. Anunciando vía redes sociales que era cesado del cargo, la ‘Vinotinto’ se quedó sin entrenador de cara a los partidos amistosos de octubre y noviembre.

Hay que mencionar que más temprano Perú había hecho lo mismo con el técnico Óscar Ibáñez. También anunciando el término de su contrato, la Selección Peruana ahora buscará un entrenador de cara a sus partidos amistosos ante Rusia y Chile.

¿Cuántos puntos hizo Venezuela en las Eliminatorias 2026?

Venezuela hizo 18 puntos tras 18 partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Consiguiendo 4 victorias, 6 empates y 8 derrotas, la ‘Vinotinto’ se quedó a tres puntos de adueñarse del séptimo puesto, ubicación que da un ticket al repechaje de la Copa del Mundo.

¿Cuántos puntos hizo Perú en las Eliminatorias 2026?

Perú hizo 12 puntos tras 18 partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Con 2 victorias, 6 empates y 10 derrotas, es una de las peores campañas de la Selección Peruana de cara a la clasificación de la Copa del Mundo.

