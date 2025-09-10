Tensión en Perú: Luis Ramos no se guardó nada y respondió fuerte a las comparaciones con Paolo Guerrero

Luego de la eliminación de Perú, y la posterior caída ante Paraguay en Lima, los ánimos están tensos en la Selección Peruana. Muestra de ello fue la respuesta que tuvo el delantero Luis Ramos sobre las comparaciones con Paolo Guerrero.

Charlando luego de la caída de Perú por 0-1 ante Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Luis Ramos no se guardó nada y habló fuerte sobre las comparaciones que le hacen con Paolo Guerrero.

Luis Ramos habló sobre las comparaciones que le hacen con Paolo Guerrero en la Selección Peruana: “Las críticas siempre van a estar. Cuando te va bien, también hablarán bien de uno. Veo muchas comparaciones. Hoy en día es otra era, ahora tiene que haber mucho más trabajo y afrontar lo que viene”, comentó el delantero.

Hablando también del pésimo momento que vive la Selección Peruana, Luis Ramos habló fuerte sobre la situación de tensión que existe: “Es un momento complicado, pero hay que levantar cabeza, hay que seguir trabajando porque nos espera un largo camino”, culminó el atacante de América de Cali.

Luis Ramos entrenando con la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿Luis Ramos se peleó con Paolo Guerrero?

Luis Ramos habló fuerte sobre el recambio generacional que está pasando la Selección Peruana. En ese sentido, el atacante reveló que ahora mismo están en otra etapa y que deben dejar atrás a los que ya pasaron.

El delantero Luis Ramos es uno de los jugadores de la Selección Peruana llamados a ser parte del recambio generacional. Con 25 años, jugando en América de Cali y siendo ahora mismo el delantero de Perú, es el reemplazo de Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero.

¿Cuántos años tiene Luis Ramos?

Luis Ramos tiene 25 años pues nació un 13 de diciembre de 1999. Actualmente lleva 5 partidos con la Selección Peruana, pero sin goles.

¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tiene 41 años pues nació el 1 de enero de 1984. Además, es el máximo goleador en la historia de la Selección Peruana con 41 tantos en 129 partidos.

