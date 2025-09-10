¿Perú tiene nuevo entrenador? Se confirmó si Néstor Gorosito será el próximo técnico de la Selección Peruana

En las últimas horas el nombre del técnico Néstor Gorosito tomó mucha fuerza y varios comunicadores lo pusieron como nuevo técnico de la Selección Peruana. Todo esto luego de la salida del entrenador Óscar Ibáñez y el deseo de tener un estratega de cara a los amistosos de octubre y noviembre.

A raíz de esta situación, el periodista Gustavo Peralta reveló en L1 MAX cuál es la situación de Néstor Gorosito de cara a la Selección Peruana. Además, también habló de Ricardo Gareca y su posible regreso.

¿Néstor Gorosito será nuevo entrenador de Perú? El periodista Gustavo Peralta dio la respuesta: “Se ha hablado en las últimas horas sobre Néstor Gorosito. Me dicen que es importante, que gusta; pero, hoy nadie habló con él en VIDENA. La idea es apuntar por otro lado”, señaló el hombre de prensa.

De igual modo, Gustavo Peralta también reveló si es que Ricardo Gareca volvería a la Selección Peruana: “La decisión del nuevo técnico de la Selección Peruana es un trabajo en conjunto entre Jean Ferrari y Agustín Lozano, no es verdad que estén distanciados o separados. No hay manera que vuelva Ricardo Gareca”, cerró el comunicador.

El técnico Néstor Gorosito no será el nuevo entrenador de la Selección Peruana, según la información de Gustavo Peralta. El periodista también reveló que el estratega Fabián Bustos es una opción, pero no la principal.

“Fabián Bustos podría ser una opción, pero no es la principal. Hay otras posibilidades. Gorosito hoy no es técnico de la Selección, Gareca no va a volver y Bustos no es la principal opción”, comentó Gustavo Peralta en L1 MAX.

¿Cuánto gana Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito gana 30 mil dólares mensuales según información oficial de Salary Sport.

¿Hasta cuándo Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima?

Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Pero desde tienda íntima ya trabajan en su renovación.

