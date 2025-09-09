Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias Conmebol

Por qué el estadio Nacional de Lima está vacío en Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

El estadio de la Selección Peruana para el partido ante Paraguay tiene poca asistencia. Conoce el motivo.

Por Hugo Avalos

Vista aérea del Estadio Nacional de Lima.
© Getty ImagesVista aérea del Estadio Nacional de Lima.

El partido Perú vs. Paraguay cierra la participación para La Bicolor en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La clasificación a la Copa del Mundo ya no es una realidad y esto repercute en el apoyo del hincha peruano, que no asistió al Estadio Nacional de Lima para el encuentro.

Es que el mal desempeño de la Selección Peruana llevó a que el Estadio Nacional de Lima esté vacío en las tribunas. Hasta 1 hora antes, prácticamente no había nadie, pero fueron llegando algunos hinchas sobre de hora, esto también debido al tráfico en Lima.

¿Por qué el Estadio Nacional de Lima está vacío en Perú vs. Paraguay?

Perú se quedó sin chances para clasificar al Mundial 2026, este partido simplemente sirve para completar la participación en las Eliminatorias Sudamericanas. No obstante, los hinchas peruanos continúan decepcionados por lo que vienen siendo las actuaciones de La Bicolor.

Publicidad

Por esta falta de apoyo, las entradas para ver el partido ante Paraguay no se agotaron como viene siendo una costumbre cada vez que juega La Bicolor. Hay un gran hartazgo hacia ciertos jugadores del seleccionado, pese a que algunos nombres, que ya forman parte del recambio, vienen sumando minutos.

Las alineaciones de Perú vs. Paraguay

PERÚ: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos. DT: Óscar Ibáñez.

PARAGUAY: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Agustín Sandez; Ramón Sosa, Diego Gómez, Damián Bobadilla y Ángel Romero; Ronaldo Martinez y Tony Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Publicidad
hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Los 4 jugadores que Óscar Ibáñez borró a nada del Perú vs. Paraguay por Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026
Eliminatorias Conmebol

Los 4 jugadores que Óscar Ibáñez borró a nada del Perú vs. Paraguay por Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026

El once de Paraguay que intentará hundir a la Selección Peruana en las Eliminatorias
Eliminatorias Conmebol

El once de Paraguay que intentará hundir a la Selección Peruana en las Eliminatorias

¡Con resultado exacto! La IA confirma cómo le irá a Perú ante Paraguay por las Eliminatorias
Eliminatorias Conmebol

¡Con resultado exacto! La IA confirma cómo le irá a Perú ante Paraguay por las Eliminatorias

Por qué no ataja Guillermo Viscarra hoy para Bolivia ante Brasil
Eliminatorias Conmebol

Por qué no ataja Guillermo Viscarra hoy para Bolivia ante Brasil

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo