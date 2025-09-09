Por qué el estadio Nacional de Lima está vacío en Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

El partido Perú vs. Paraguay cierra la participación para La Bicolor en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La clasificación a la Copa del Mundo ya no es una realidad y esto repercute en el apoyo del hincha peruano, que no asistió al Estadio Nacional de Lima para el encuentro.

Es que el mal desempeño de la Selección Peruana llevó a que el Estadio Nacional de Lima esté vacío en las tribunas. Hasta 1 hora antes, prácticamente no había nadie, pero fueron llegando algunos hinchas sobre de hora, esto también debido al tráfico en Lima.

¿Por qué el Estadio Nacional de Lima está vacío en Perú vs. Paraguay?

Perú se quedó sin chances para clasificar al Mundial 2026, este partido simplemente sirve para completar la participación en las Eliminatorias Sudamericanas. No obstante, los hinchas peruanos continúan decepcionados por lo que vienen siendo las actuaciones de La Bicolor.

Publicidad

Publicidad

Por esta falta de apoyo, las entradas para ver el partido ante Paraguay no se agotaron como viene siendo una costumbre cada vez que juega La Bicolor. Hay un gran hartazgo hacia ciertos jugadores del seleccionado, pese a que algunos nombres, que ya forman parte del recambio, vienen sumando minutos.

Las alineaciones de Perú vs. Paraguay

PERÚ: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos. DT: Óscar Ibáñez.

PARAGUAY: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Agustín Sandez; Ramón Sosa, Diego Gómez, Damián Bobadilla y Ángel Romero; Ronaldo Martinez y Tony Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Publicidad