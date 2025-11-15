EN VIVO Y GRATIS Estados Unidos vs. Paraguay por la fecha FIFA Vía ‘ESPN’ y ‘Disney+’: minuto a minuto

Estados Unidos y Paraguay se enfrentan el día de hoy en un amistoso internacional en el Estadio Subaru Park de Philadelphia. A continuación, seguirás el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

Estados Unidos y Paraguay miden fuerzas el día de hoy en la ciudad de Philadelphia en el marco de la fecha FIFA de noviembre. Con miras a sus participaciones en la Copa del Mundo 2026, ambas selecciones sostendrán la consigna de lograr un triunfo para seguir agarrando confianza. A continuación, conoce los detalles de los horarios y dónde ver el duelo alrededor del planeta.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Paraguay?

19:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

18:00 | Bolivia, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)

17:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

16:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay?