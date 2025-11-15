Es tendencia:
EN VIVO Y GRATIS Estados Unidos vs. Paraguay por la fecha FIFA Vía ‘ESPN’ y ‘Disney+’: minuto a minuto

Estados Unidos y Paraguay se enfrentan el día de hoy en el Estadio Subaru Park de Philadelphia y a continuación seguirás el minuto a minuto.

¡Alineación titular de Estados Unidos!

Mauricio Pochettino preparó el siguiente equipo titular para recibir hoy a Paraguay.

Image
¡Paraguay ya está en el estadio!

La delegación guaraní dice presente en el Subaru Park de Philadelphia y se alistan para realizar los trabajos precompetitivos.

Image
Image
Image

¡Hinchas paraguayos presentes!

Los aficionados de la Selección de Paraguay empiezan a llegar en masa al Estadio Subaru Park de Philadelphia.

Image
Image
Image

¡Así luce el estadio!

El Subaru Park de Philadelphia presenta una tremenda vista en la previa del duelo entre Estados Unidos vs. Paraguay.

Image
Image
Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Estados Unidos vs. Paraguay!

Estados Unidos y Paraguay se enfrentan el día de hoy en un amistoso internacional en el Estadio Subaru Park de Philadelphia. A continuación, seguirás el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

Image
Por Renato Pérez

Estados Unidos vs. Paraguay por la fecha FIFA.
© Selección Paraguaya.Estados Unidos vs. Paraguay por la fecha FIFA.

Estados Unidos y Paraguay miden fuerzas el día de hoy en la ciudad de Philadelphia en el marco de la fecha FIFA de noviembre. Con miras a sus participaciones en la Copa del Mundo 2026, ambas selecciones sostendrán la consigna de lograr un triunfo para seguir agarrando confianza. A continuación, conoce los detalles de los horarios y dónde ver el duelo alrededor del planeta.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Paraguay?

  • 19:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 18:00 | Bolivia, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)
  • 17:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
  • 16:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay?

  • Sudamérica | Disney+
  • México | ESPN y Disney+
  • Estados Unidos | Telemundo, Universo, TNT, Peacock, HBO MAX y Fubo Sports
renato pérez
Renato Pérez
