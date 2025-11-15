EN VIVO Y GRATIS Estados Unidos vs. Paraguay por la fecha FIFA Vía ‘ESPN’ y ‘Disney+’: minuto a minuto

Estados Unidos y Paraguay miden fuerzas el día de hoy en la ciudad de Philadelphia en el marco de la fecha FIFA de noviembre. Con miras a sus participaciones en la Copa del Mundo 2026, ambas selecciones sostendrán la consigna de lograr un triunfo para seguir agarrando confianza. A continuación, conoce los detalles de los horarios y dónde ver el duelo alrededor del planeta.
¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Paraguay?
- 19:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
- 18:00 | Bolivia, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)
- 17:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
- 16:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
¿Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay?
- Sudamérica | Disney+
- México | ESPN y Disney+
- Estados Unidos | Telemundo, Universo, TNT, Peacock, HBO MAX y Fubo Sports