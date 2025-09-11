¿Gustavo Alfaro a Perú? El DT de Paraguay coqueteó con la Selección Peruana

El técnico Gustavo Alfaro es el hombre del momento luego de conseguir clasificar a Paraguay al Mundial 2026. Haciéndose cargo de la ‘Albirroja’ cuando no tenía opciones posibles, el estratega hizo lo imposible, venció de local a Brasil, Argentina y Uruguay, y logró el sueño de la Copa del Mundo.

Pero no solo fue clasificar al Mundial 2026 con Paraguay. Con la gesta del técnico Gustavo Alfaro, la ‘Albirroja’ va a decir presente en la Copa del Mundo luego de quince años. Por ello es deseado por la Selección Peruana, y parece que el sentimiento es correspondido.

En su más reciente conferencia de prensa tras el Perú vs. Paraguay, el técnico Gustavo Alfaro destacó elementos de la Selección Peruana: “Sabíamos de las capacidades individuales que tienen los extremos de Perú. Que tienen un punta como Ramos, que no lo podemos dejar dar vuelta porque se torna peligroso, la generación de juego que tiene Peña y la pausa con Yotún”, apuntó el técnico.

Siguiendo con su comentario, el técnico Gustavo Alfaro reveló la táctica que siguió en el Perú vs. Paraguay: “Entonces había que atacar el centro de gestación de juego de Perú para que así no pueda hacer pie y tenga que arriesgar. Y en una recuperación de pelota de nosotros, nos quede mucho espacio para poder contragolpear”, cerró el entrenador.

Gustavo Alfaro en el último Perú vs. Paraguay. (Foto: Getty Images)

¿Gustavo Alfaro será nuevo técnico de la Selección Peruana?

Gustavo Alfaro actualmente dirige a la Selección de Paraguay y tiene contrato hasta diciembre del 2026. Si bien consiguió el objetivo de ir al Mundial 2026, se entiende que la ‘Albirroja’ buscará retenerlo luego de culminar el vínculo.

En ese sentido, el técnico Gustavo Alfaro no es una opción para la Selección Peruana mientras siga como entrenador de Paraguay. De igual forma, se entiende que tras dejar a la Selección de Paraguay tendrá varias propuestas internacionales.

¿Qué dijo Gustavo Alfaro tras el Perú vs. Paraguay?

El técnico Gustavo Alfaro dejó claro en conferencia de prensa que esperaba ver a un Perú aguerrido y listo para la lucha: “Fallamos en la gestación de juego en el primer tiempo porque sabíamos que había espacios entre la línea de volantes y defensas, pero teníamos muchas imprecisiones. En el segundo tiempo tratamos de corregir”, cerró en conferencia el entrenador.

¿Cuánto gana Gustavo Alfaro?

El técnico Gustavo Alfaro gana 2.8 millones de dólares anuales. Esto quiere decir que se lleva 233 mil dólares mensuales en la Selección de Paraguay.

