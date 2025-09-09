Qué resultados necesitan Venezuela y Bolivia para clasificar al repechaje del Mundial 2026

Este martes 9 de septiembre se cierran las Eliminatorias Sudamericanas y se conocerán a los 6 equipos que van al Mundial 2026 y al que irá a jugar un repechaje para alcanzar uno de los tickets a la Copa del Mundo.

Si bien todo está dicho sobre los clasificados, los países que lograron ganar su ticket al Mundial 2026 son: Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay. Así pues, el puesto de repechaje se lo disputan Venezuela y Bolivia.

Sabiendo que Venezuela tiene 18 puntos y juega ante Colombia de local, mientras que Bolivia tiene 17 puntos y juega ante Brasil de local, hacemos un repaso de lo que debe suceder para que ambos países ganan su ticket al repechaje del Mundial 2026.

Venezuela espera un triunfo ante Colombia. (Foto: La Vinotinto)

¿Qué resultado le da el repechaje a Venezuela al Mundial 2026?

Si Venezuela derrota a Colombia, gana automáticamente su ticket al repechaje al Mundial 2026. Pero si empata o pierde ante Colombia, tendrá que esperar a ver el resultado de Bolivia. En ese caso, si empata debe esperar que Bolivia no gane y si pierde, tiene que esperar que Bolivia pierda.

¿Qué resultado le da el repechaje a Bolivia al Mundial 2026?

Bolivia tiene que ganar su partido ante Brasil, pero aún así no asegura su ticket al repechaje al Mundial 2026. Si Bolivia le gana a Brasil, tiene que esperar que Venezuela pierda o empate. Si Bolivia empata ante Brasil, tendría que esperar que Venezuela pierda por una diferencia de diez goles (situación improbable). Si Bolivia pierde ante Brasil, quedará fuera del Mundial 2026.

¿Bolivia o Venezuela al repechaje? (Foto: Mundial 2026)

¿Cuándo fue la última vez que Venezuela fue al Mundial?

Venezuela nunca no ha clasificado a ningún Mundial. Es más, desde que existe el formato de Eliminatorias Sudamericanas desde 1998, solo llegó hasta el sexto puesto camino a Brasil 2014.

¿Cuándo fue la última vez que Bolivia fue al Mundial?

Bolivia solo ha clasificado una vez al Mundial y sucedió en el de Estados Unidos 1994. En aquella ocasión logró su ticket al Mundial tras conseguir el segundo puesto del Grupo B gracias a una increíble actuación de Marco ‘Diablo’ Etcheverry y Erwin Sánchez.

