Intriga total en el Perú: Reimond Manco soltó el nombre del nuevo entrenador de la Selección

Es la duda del momento en el Perú y Reimond Manco se encargó de resolverla. Mientras todos se preguntan quién será el reemplazo del técnico Óscar Ibáñez en la Selección Peruana, el exfutbolista soltó el nombre del sustituto y vaya que impactó.

Pero primero hay que entender que el técnico Óscar Ibáñez no seguirá al mando de la Selección Peruana. De hecho, su contrato termina luego del partido ante Paraguay. Así pues, la Federación Peruana de Fútbol ya tiene a su reemplazo e incluso habrían comenzado conversaciones.

Reimond Manco reveló en el programa “Denganche” quién será el nuevo técnico de la Selección Peruana: “Me han dicho que Jean Ferrari ya tiene el técnico. Me han dicho que es Néstor Gorosito. La Federación Peruana de Fútbol no lo necesita ahora. Incluso me han dicho que ya han conversado”, mencionó el exvolante.

Publicidad

Publicidad

Con esta noticia, Reimond Manco reveló que Néstor Gorosito es el elegido por la Federación Peruana de Fútbol para que tome el mando de la Selección Peruana. Además, también dejó en claro que no asumirá ahora, sino luego de terminar su vínculo con Alianza Lima.

Tweet placeholder

¿Néstor Gorosito será el nuevo técnico de la Selección Peruana?

Según la última información de Reimond Manco, el técnico Néstor Gorosito será el nuevo entrenador de la Selección Peruana. Ante esto, se reveló que el entrenador argentino asumiría recién en enero del 2026, fecha en la que queda libre de Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

Hay que mencionar que el técnico Néstor Gorosito es un entrenador consagrado que ha dirigido a varios clubes en Argentina. Además, está teniendo una gran campaña internacional con Alianza Lima en la Copa Sudamericana.

ver también La FPF tomó una decisión definitiva: se conoció que pasará con Ibáñez tras el juego con Paraguay

¿Quién será el nuevo técnico de la Selección Peruana?

Según la información que brindó Reimond Manco, el técnico Néstor Gorosito asumirá como nuevo entrenador de la Selección Peruana. Así pues, el estratega argentina asumiría el rol recién en enero del 2026, fecha en la que queda libre de Alianza Lima.

ver también Los resultados que necesita Perú para no quedar último en las Eliminatorias Sudamericanas

¿Qué próximos partidos tiene Perú?

Luego de quedar eliminado del Mundial 2026, ahora la Selección Peruana volverá al ruedo con partidos amistosos en la Fecha FIFA de noviembre. Así pues, Perú enfrentará a Rusia el 12 de noviembre y a Chile el 18 de noviembre.

Publicidad

Publicidad