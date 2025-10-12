Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias UEFA tras triunfos de Países Bajos, Escocia y Dinamarca

Tras los resultados de este domingo 12 de octubre, algunas selecciones se acercan al Mundial 2026 y también hay novedades para el repechaje.

Por Hugo Avalos

El festejo de Virgil van Dijk y Países Bajos, cerca del Mundial 2026.
Este domingo 12 de octubre continuó la actividad de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 con ocho partidos. En primer turno, destacaron los triunfos de Países Bajos y Escocia, más la sorpresa de Islas Feroe ante República Checa. Luego, Dinamarca y Polonia también ganaron y no se bajan de su chance de clasificar a la Copa del Mundo.

Países Bajos está cada vez más cerca de la clasificación al Mundial. Este domingo goleó 4-0 a Finlandia, selección que perdió una chance de igualarlo en el primer lugar del Grupo G. Esto lo aprovechó Polonia con su triunfo 2-0 ante Lituania (un gol de Robert Lewandowski) para meterse en zona de repechaje.

Escocia y Dinamarca, en tanto, tendrán próximamente un mano a mano en el Grupo C por la clasificación directa al Mundial 2026 y por el repechaje. Es que sus triunfos ante Bielorrusia y ante Grecia, respectivamente, los dejó a ambos en el primer lugar, mientras que estas dos últimas selecciones han quedado eliminadas de la chance de meterse en la Copa del Mundo.

Uno de los grupos más parejos de las Eliminatorias UEFA es el L. Croacia logró una victoria importante 3-0 ante Gibraltar como local para consolidarse en el primer lugar. Sin embargo, ahora tiene otro escolta y es que Islas Feroe dio la sorpresa, le ganó a República Checa y lo superó en la tabla.

Por último, por el Grupo H, Austria sufrió una sorpresiva derrota ante Rumania por 1-0, que no le quita el primer lugar, pero que sí evitó que pudiera quedar a un paso de la clasificación al Mundial. Lo celebró Bosnia, que no jugó, pero que sigue a dos unidades del pase directo a la Copa del Mundo.

Así quedaron las tablas de posiciones de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026

GRUPO A

POSSELECCIONESPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Alemania63201+4
2Irlanda del Norte63201+2
3Eslovaquia63201+1
4Luxemburgo03003-7
GRUPO B

POSSELECCIONESPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Suiza93300+9
2Kosovo43111-2
3Eslovenia23021-3
4Suecia13012-4

GRUPO C

POSSELECCIONESPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Dinamarca104310+11
2Escocia104310+5
3Grecia34103-3
4Bielorrusia04004-13

GRUPO D

POSSELECCIONESPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Francia93300+6
2Ucrania431110
3Islandia33102+2
4Azerbaiyán13012-8
GRUPO E

POSSELECCIONESPUNTOSPJPGPEPPDIF
1España93300+11
2Turquía632010
3Georgia331020
4Bulgaria03003-11

GRUPO F

POSSELECCIONESPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Portugal93300+7
2Hungría43111+1
3Armenia33102-6
4Irlanda13012-2

GRUPO G

POSSELECCIONESPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Holanda166510+19
2Polonia136411+6
3Finlandia107313-5
4Lituania37034-5
5Malta26024-15
GRUPO H

POSSELECCIONESPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Austria156501+16
2Bosnia136411+8
3Rumania106312+5
4Chipre87223+2
5San Marino07007-31

GRUPO I

POSSELECCIONESPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Noruega186600+26
2Italia125401+7
3Israel96303-1
4Estonia36105-10
5Moldavia05005-22

GRUPO J

POSSELECCIONESPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Macedonia del Norte126330+9
2Bélgica115320+13
3Gales105311+5
4Kazajistan66204-4
5Liechtenstein06006-23
GRUPO K

POSSELECCIONESPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Inglaterra155500+13
2Albania116321+3
3Serbia75212-2
4Letonia56123-4
5Andorra16015-10

GRUPO L

POSSELECCIONESPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Croacia166510+19
2República Checa137412+4
3Islas Feroe127403+4
4Montenegro66204-9
5Gibraltar06006-18

Resultados del domingo 12 de octubre de las Eliminatorias UEFA

  • Grupo C: Escocia 2-1 Bielorrusia
  • Grupo C: Dinamarca 3-1 Grecia
  • Grupo G: Países Bajos 4-0 Finlandia
  • Grupo G: Lituania 0-2 Polonia
  • Grupo H: San Marino 0-4 Chipre
  • Grupo H: Rumania 1-0 Austria
  • Grupo L: Islas Feroe 2-1 República Checa
  • Grupo L: Croacia 3-0 Gibraltar
hugo avalos
Hugo Avalos
