España vs. Georgia EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: hora, canal TV, alineaciones, goles y resumen

España y Georgia se enfrentan este sábado 11 de octubre por la tercera fecha del grupo E de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El partido se juega en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche, en España. Se juega a partir de la 1:45 p.m. (hora Perú) y tiene transmisión en vivo de ESPN 2 y Disney+ Premium.

Publicidad

Publicidad

La Selección de España se juega una importante parada, que lo puede dejar muy cerca de la clasificación directa al Mundial 2026. Sin Lamine Yamal lesionado, ‘La Roja’ apuesta por el resto de sus figuras para tratar de dar un golpe sobre la mesa en casa. Si gana, le sacará seis puntos de ventaja a su rival.

Del otro lado, aparece una amenaza fuerte a las aspiraciones mundialistas españolas. Georgia, con Khvicha Kvaratskhelia y Georges Mikautadze, entre otros, busca una victoria que le permita igualar en puntos a España en el primer lugar y, así, emparejar el grupo E.

¿A qué hora se juega España vs. Georgia?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido España vs. Georgia por el grupo E de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026:

Publicidad

Publicidad

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 01:45 PM .

. Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 02:45 PM .

. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 03:45 PM .

. Estados Unidos (PT): 11:45 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 12:45 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 08:45 PM .

. Portugal y Reino Unido: 07:45 PM .

. Corea del Sur/Japón: 03:45 AM .

. China: 02:45 AM.

¿Dónde ver en vivo España vs. Georgia?

España vs. Georgia, correspondiente a la tercera fecha del Grupo E de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, se juega este sábado 11 de octubre en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche. El partido tiene la transmisión en vivo de ESPN (para Argentina) y ESPN 2 (para el resto de Sudamérica, excepto Brasil) y la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica (excepto Brasil).

Alineaciones para España vs. Georgia

ESPAÑA: Unai Simón; Pedro Porro, Robin Le Normand, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Pedri, Mikel Merino; Ferran Torres, Yéremy Pino y Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

GEORGIA: Giorgi Mamardashvili; Otar Kakabadze, Guram Kashia, Saba Goglichidze, Irakli Azarovi; Nika Gagnidze, Anzor Mekvabischvili, Giorgi Kochorashvili; Khvicha Kvaratskhelia; Georges Mikautadze y Budu Zivzivadze. DT: Willy Sagnol.

Tabla de posiciones del Grupo E de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026

Publicidad