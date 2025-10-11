Se juega el Portugal vs. Irlanda este sábado en Lisboa. Cristiano Ronaldo busca acercarse a los 1.000 goles y también convertirse en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias a nivel mundial.

Portugal es líder absoluto del Grupo F de estas Eliminatorias con 6 puntos. Si gana, se escaparía todavía más en ese primer lugar . En tanto, Irlanda debe ganar, ya que sólo tiene una unidad y si no suma se alejará de la chance del repechaje y, por ende, de la clasificación al Mundial 2026 .

Hungría se hizo fuerte en el Puskás Arena y venció 2-0 a Armenia con goles de Dániel Lukács y Zsombor Gruber. Gracias a este triunfo, trepó a la segunda posición del grupo, aunque el próximo martes juega como visitante ante Portugal.

Cristiano Ronaldo está igualado junto al guatemalteco Carlos Ruiz con 39 goles en toda la historia de las Eliminatorias . Si convierte un gol ante Irlanda quedará con el récord en su poder y nadie lo podría alcanzar. Incluso, Lionel Messi tampoco lo puede hacer, ya que terminó su etapa en las Eliminatorias y quedó con 36 tantos en el tercer lugar.

Cristiano Ronaldo ya salió al campo del Estadio José Alvalade para el calentamiento y ya estuvo probando calibre.

Salieron los equipos a la cancha. Momentos de himnos nacionales de Portugal e Irlanda. En minutos, arranca el partido.

Primera aproximación clara de Portugal. Un centro desde la derecha encontró a Nuno Mendes en el fondo. La volvió a meter al medio fuerte, pero no encontró cabeza y la jugada se diluyó.

Cristiano Ronaldo, con un zurdazo, casi convirtió el 1-0 de Portugal. El balón dio en el palo y, en el rebote, se lo perdió Bernardo Silva solo con Caoimhín Kelleher en el suelo.

Festy Ebosele es el primer amonestado del partido. Fue por una fuerte infracción de atrás contra Nuno Mendes.

Los hinchas portugueses se ponen de pie y aplauden en homenaje a Diogo Jota, el recordado delantero que falleció este año.

El partido está a favor de Portugal. Tiene el dominio del balón, mientras que a Irlanda le cuesta horrores tenerla y hasta hace lento todo. Sin embargo, los lusos no logran claridad en ataque. Siguen 0-0.

Pedro Neto tomó el balón de derecha al centro y sacó un zurdazo, que se fue afuera.

Portugal e Irlanda igualan sin goles en el Estadio José Alvalade de Lisboa. Mejores los lusos, pero por ahora los irlandeses resisten.

Al seleccionado luso de Roberto Martínez le faltó más claridad y, sobre todo, más de Bruno Fernandes y Bernardo Silva en tres cuartos. Tampoco por las bandas pudo hacer la diferencia, más allá de algún arrebato de Pedro Neto.

Hasta el momento, Irlanda resiste con su férrea defensa en Lisboa. Portugal tuvo el balón y las chances más concretas, sobre todo un remate al palo de Cristiano Ronaldo, que Bernardo Silva no aprovechó en el rebote.

Nuevo remate de Cristiano Ronaldo, pero el balón se fue lejos. Portugal intenta, pero no puede romper el cero.

Pecho, control y un nuevo remate de Cristiano Ronaldo. Esta vez fue dentro del área y el balón se fue apenas al lado del palo. Se empieza a acercar Portugal al primer gol del partido.

Probó Vitinha desde fuera del área y Caoimhín Kelleher la sacó a un costado. Irlanda se sostiene por su arquero.

El ingreso de Mikey Johnston fue, simplemente, para tener piernas frescas en Irlanda, pero no se modifica la postura defensiva.

Con los ingresos de dos extremos más naturales como Rafael Leao y Francisco Trincao, más el ingreso de Nélson Semedo, de mayor vocación ofensiva, Roberto Martínez busca atacar por banda para romper a Irlanda.

Un centro desde la derecha encontró a Cristiano Ronaldo en el punto de penal. Sin embargo, el 'Bicho' tuvo que definir de primera y apresurado por la presión de un defensor. Portugal intenta, pero hasta ahora triunfa la defensa irlandesa.

