La Selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo como figura, juega este sábado 11 de octubre ante Irlanda por la fecha 3 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El duelo se disputa en el Estadio José Alvalade de Lisboa desde la 1:45 p.m. (hora Perú) con el arbitraje del eslovaco Ivan Kružliak y el neerlandés Clay Ruperti en el VAR. Se puede ver en vivo por Disney+ Premium para toda Sudamérica.
Portugal quiere dar otro paso más rumbo a la clasificación a la Copa del Mundo. Es líder del Grupo F con puntaje ideal por sus dos victorias ante Armenia (0-5) y Hungría (2-3), ambas como visitantes en septiembre. Además, Cristiano Ronaldo busca convertirse en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias.
Por su parte, Irlanda debe ganar para seguir con chances de, al menos, meterse en el repechaje europeo. No tiene margen de error, ya que en sus anteriores dos partidos, empató 2-2 ante Hungría y perdió como visitante ante Armenia 2-1.