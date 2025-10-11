Es tendencia:
Portugal 0-0 Irlanda EN VIVO vía Disney+ y Fútbol Libre: Kelleher le atajó un penal a Cristiano Ronaldo

Portugal juega en Lisboa ante Irlanda con el objetivo de seguir sumando y acercarse al Mundial 2026. Sigue las acciones en vivo.

33' ST: Cambios en Irlanda

Se retiraron Chiedozie Ogbene y Evan Ferguson para los ingresos de Will Smallbone y Troy Parrott.

Así fue el penal que Caoimhín Kelleher le atajó a Cristiano Ronaldo

Tweet placeholder

31' ST: Tarjeta amarilla en Irlanda

Fue amonestado Jayson Molumby por protestarle al árbitro una supuesta falta dentro del área.

30' ST: ¡Kelleher le atajó el penal a Cristiano Ronaldo!

Pateó al medio Cristiano Ronaldo, pero Caoimhín Kelleher le atajó el penal con el pie. Siguen 0-0.

27' ST: ¡Penal para Portugal!

El árbitro cobró mano dentro del área tras un remate de Francisco Trincao.

26' ST: Nueva tarjeta amarilla en Irlanda

Caoimhín Kelleher fue amonestado por hacer tiempo en Irlanda. Tres minutos antes, Bruno Fernandes también vio la amarilla, aunque en Portugal.

25' ST: ¡Lo tuvo Cristiano Ronaldo!

Un centro desde la derecha encontró a Cristiano Ronaldo en el punto de penal. Sin embargo, el 'Bicho' tuvo que definir de primera y apresurado por la presión de un defensor. Portugal intenta, pero hasta ahora triunfa la defensa irlandesa.

22' ST: Portugal gana más amplitud y buscará más por banda

Con los ingresos de dos extremos más naturales como Rafael Leao y Francisco Trincao, más el ingreso de Nélson Semedo, de mayor vocación ofensiva, Roberto Martínez busca atacar por banda para romper a Irlanda.

El ingreso de Mikey Johnston fue, simplemente, para tener piernas frescas en Irlanda, pero no se modifica la postura defensiva.

19' ST: Cambio en Irlanda

Se fue del campo Festy Ebosele e ingresó en su lugar Mikey Johnston.

16' ST: Cambios en Portugal

Debía mover el banco Roberto Martínez y lo hizo. Salieron del campo Pedro Neto, Diogo Dalot y Vitinha. Ingresaron al campo Rafael Leao, Francisco Trincao y Nélson Semedo.

15' ST: ¡Nueva atajada de Caoimhín Kelleher!

Probó Vitinha desde fuera del área y Caoimhín Kelleher la sacó a un costado. Irlanda se sostiene por su arquero.

14' ST: ¡Remate de Rúben Neves!

Rúben Neves comandó un buen ataque de Portugal, con ventaja. Eligió rematar al arco y encontró bien parado a Caoimhín Kelleher.

11' ST: Los bancos de suplentes de Portugal e Irlanda

PORTUGAL: José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, António Silva, João Palhinha, Gonçalo Ramos, Pedro Gonçalves, Matheus Nunes, Francisco Trincão, Rafael Leão y Francisco Conceição.

IRLANDA: Gavin Bazunu, Mark Travers, Jimmy Dunne, Will Ferry, John Egan, Finn Azaz, Jack Taylor, Will Smallbone, Troy Parrott, Adam Idah, Kasey McAteer y Mikey Johnston.

8' ST: ¡Chance para CR7!

Pecho, control y un nuevo remate de Cristiano Ronaldo. Esta vez fue dentro del área y el balón se fue apenas al lado del palo. Se empieza a acercar Portugal al primer gol del partido.

7' ST: ¡Probó CR7 desde afuera!

Nuevo remate de Cristiano Ronaldo, pero el balón se fue lejos. Portugal intenta, pero no puede romper el cero.

¡Empezó el segundo tiempo!

Ya están jugando el complemento Portugal e Irlanda en el Estadio José Alvalade.

ET: Hay cambio en Portugal

Antes del inicio del segundo tiempo, ingresó Renato Veiga y no salió a jugar Gonçalo Inácio.

Portugal fue superior, pero no tuvo sorpresa en ataque

Hasta el momento, Irlanda resiste con su férrea defensa en Lisboa. Portugal tuvo el balón y las chances más concretas, sobre todo un remate al palo de Cristiano Ronaldo, que Bernardo Silva no aprovechó en el rebote.

Al seleccionado luso de Roberto Martínez le faltó más claridad y, sobre todo, más de Bruno Fernandes y Bernardo Silva en tres cuartos. Tampoco por las bandas pudo hacer la diferencia, más allá de algún arrebato de Pedro Neto.

¡Final del primer tiempo!

Portugal e Irlanda igualan sin goles en el Estadio José Alvalade de Lisboa. Mejores los lusos, pero por ahora los irlandeses resisten.

45' PT: Se salva Irlanda

Remate de Bernardo Silva dentro del área. Fue bloqueado por Nathan Collins, que mandó el balón al córner.

43' PT: Remate de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes sorprendió con un remate desde fuera del área, pero encontró bien parado a Caoimhín Kelleher.

40' PT: ¡Se salvó Irlanda!

Gran atajada de Caoimhín Kelleher a puro reflejo tras un cabezazo en el área chica de Gonçalo Inácio.

37' PT: Remate de Vitinha

Vitinha probó el arco desde fuera. El balón rebotó en Jake O'Brien y pasó cerca del travesaño. Córner.

33' PT: Remate de Pedro Neto

Pedro Neto tomó el balón de derecha al centro y sacó un zurdazo, que se fue afuera.

30' PT: Portugal la tiene, pero no logra claridad en ataque

El partido está a favor de Portugal. Tiene el dominio del balón, mientras que a Irlanda le cuesta horrores tenerla y hasta hace lento todo. Sin embargo, los lusos no logran claridad en ataque. Siguen 0-0.

25' PT: Remate alto de Jayson Molumby

Jayson Molumby probó desde fuera del área y su remate se fue alto.

21' PT: minuto de aplausos en honor a Diogo Jota

Los hinchas portugueses se ponen de pie y aplauden en homenaje a Diogo Jota, el recordado delantero que falleció este año.

Tweet placeholder

17' PT: Tarjeta amarilla en Irlanda

Festy Ebosele es el primer amonestado del partido. Fue por una fuerte infracción de atrás contra Nuno Mendes.

16' PT: ¡Cristiano Ronaldo al palo y se lo perdió Bernardo Silva!

Cristiano Ronaldo, con un zurdazo, casi convirtió el 1-0 de Portugal. El balón dio en el palo y, en el rebote, se lo perdió Bernardo Silva solo con Caoimhín Kelleher en el suelo.

Tweet placeholder

13' PT: Primer balón al área de Portugal

Un centro de Festy Ebosele encontró las manos de Diogo Costa. Primera aproximación de Irlanda.

7' PT: Centro de Nuno Mendes sin dirección

Primera aproximación clara de Portugal. Un centro desde la derecha encontró a Nuno Mendes en el fondo. La volvió a meter al medio fuerte, pero no encontró cabeza y la jugada se diluyó.

¡Empezó el partido!

Ya juegan Portugal vs. Irlanda en el Estadio José Alvalade.

¡Salen Portugal e Irlanda y se vienen los himnos!

Salieron los equipos a la cancha. Momentos de himnos nacionales de Portugal e Irlanda. En minutos, arranca el partido.

Cristiano Ronaldo se prepara para el partido

Cristiano Ronaldo ya salió al campo del Estadio José Alvalade para el calentamiento y ya estuvo probando calibre.

CR7 prepara calibre con Portugal

Cristiano Ronaldo prepara calibre antes del Portugal vs. Irlanda (Getty Images).

Cristiano Ronaldo quiere ser el único máximo goleador histórico de las Eliminatorias

Cristiano Ronaldo está igualado junto al guatemalteco Carlos Ruiz con 39 goles en toda la historia de las Eliminatorias. Si convierte un gol ante Irlanda quedará con el récord en su poder y nadie lo podría alcanzar. Incluso, Lionel Messi tampoco lo puede hacer, ya que terminó su etapa en las Eliminatorias y quedó con 36 tantos en el tercer lugar.

Tabla de máximos goleadores históricos de Eliminatorias

  1. Cristiano Ronaldo (Portugal) – 39 goles en 39 PJ
  2. Carlos Ruiz (Guatemala) – 39 goles en 47 PJ
  3. Lionel Messi (Argentina) – 36 goles en 72 PJ
  4. Ali Daei (Irán) – 35 goles en 51 PJ
  5. Robert Lewandowski (Polonia) – 32 goles en 41 PJ
  6. Chris Wood (Nueva Zelanda) – 29 goles en 31 PJ
  7. Sardar Azmoun (Irán) – 29 goles en 41 PJ
  8. Edin Dzeko (Bosnia) – 29 goles en 42 PJ
  9. Luis Suárez (Uruguay) – 29 goles en 64 PJ
  10. Karim Bagheri (Irán) – 28 goles en 29 PJ
¿Quiénes son los árbitros de Portugal vs. Irlanda?

  • Árbitro principal: Ivan Kružliak (Eslovaquia)
  • Asistente 1: Branislav Hancko (Eslovaquia)
  • Asistente 2: Jan Pozor (Eslovaquia)
  • Cuarto árbitro: Peter Kralović (Eslovaquia)
  • Árbitro VAR: Clay Ruperti (Países Bajos)
  • Asistente VAR: Richard Martens (Países Bajos)

El otro partido del grupo fue para Hungría

Hungría se hizo fuerte en el Puskás Arena y venció 2-0 a Armenia con goles de Dániel Lukács y Zsombor Gruber. Gracias a este triunfo, trepó a la segunda posición del grupo, aunque el próximo martes juega como visitante ante Portugal.

¡Alineaciones confirmadas de Portugal e Irlanda!

PORTUGAL: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Rúben Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo (capitán) y Pedro Neto. DT: Roberto Martínez.

IRLANDA: Caoimhín Kelleher; Jake O'Brien, Nathan Collins (capitán), Dara O'Shea; Seamus Coleman, Josh Cullen, Jayson Molumby, Ryan Manning; Festy Ebosele, Chiedozie Ogbene; y Evan Ferguson. DT: Heimir Hallgrímsson.

Portugal llega como líder e Irlanda, con la obligación de ganar

Portugal es líder absoluto del Grupo F de estas Eliminatorias con 6 puntos. Si gana, se escaparía todavía más en ese primer lugar. En tanto, Irlanda debe ganar, ya que sólo tiene una unidad y si no suma se alejará de la chance del repechaje y, por ende, de la clasificación al Mundial 2026.

Tabla de posiciones

  1. Portugal - 6 puntos (+6)
  2. Hungría - 4 puntos (0)
  3. Armenia - 3 puntos (-5)
  4. Irlanda - 1 punto (-1)

¡Bienvenidos! Portugal quiere ganar para acercarse al Mundial 2026

Se juega el Portugal vs. Irlanda este sábado en Lisboa. Cristiano Ronaldo busca acercarse a los 1.000 goles y también convertirse en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias a nivel mundial.

Por Hugo Avalos

Vitinha, en el Portugal vs. Irlanda en Lisboa.
© Getty ImagesVitinha, en el Portugal vs. Irlanda en Lisboa.

La Selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo como figura, juega este sábado 11 de octubre ante Irlanda por la fecha 3 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El duelo se disputa en el Estadio José Alvalade de Lisboa desde la 1:45 p.m. (hora Perú) con el arbitraje del eslovaco Ivan Kružliak y el neerlandés Clay Ruperti en el VAR. Se puede ver en vivo por Disney+ Premium para toda Sudamérica.

Portugal quiere dar otro paso más rumbo a la clasificación a la Copa del Mundo. Es líder del Grupo F con puntaje ideal por sus dos victorias ante Armenia (0-5) y Hungría (2-3), ambas como visitantes en septiembre. Además, Cristiano Ronaldo busca convertirse en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias.

Por su parte, Irlanda debe ganar para seguir con chances de, al menos, meterse en el repechaje europeo. No tiene margen de error, ya que en sus anteriores dos partidos, empató 2-2 ante Hungría y perdió como visitante ante Armenia 2-1.

hugo avalos
Hugo Avalos
