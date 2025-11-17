Es tendencia:
Eliminatorias Europeas

Alemania vs. Eslovaquia EN VIVO y GRATIS vía ESPN y Disney+ por las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026: minuto a minuto

Los 'teutones' se enfrentarán al combinado eslovaco en busca de un cupo en la siguiente Copa del Mundo. Conoce todos los detalles del duelo.

Por Nicole Cueva

Alemania se enfrenta a Eslovaquia por un cupo al Mundial 2026.
Alemania y Eslovaquia se enfrentarán hoy, lunes 17 de noviembre, por la sexta fecha del grupo A de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026. El duelo se disputará en el Red Bull Arena, ubicado en Leipzig.

Por su parte, los ‘teutones’ afrontan la última jornada del proceso clasificatorio con todo a su favor. Y es que dependen únicamente de sí mismos, ya que tienen dos resultados posibles que les permitirían asegurar su boleto directo a la próxima Copa del Mundo.

No obstante, también existe la posibilidad de que queden fuera si Eslovaquia consigue un resultado favorable, es decir, si pierden se quedarán sin posibilidad alguna.

¿Dónde ver Alemania vs. Eslovaquia EN VIVO?

El cotejo de las Eliminatorias Europeas 2025 entre Alemania y Eslovaquia será transmitido en vivo a través de las pantallas de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Latinoamérica. Asimismo, el contenido también estará disponible la página web de Bolavip Perú.

¿A qué hora juega Alemania vs. Eslovaquia?

El duelo entre Alemania y Eslovaquia tiene previsto iniciar a las 14:45 horas de Perú. A continuación, conoce los horarios correspondientes de otros países alrededor del mundo:

  • México: 13:45 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 14:45 horas
  • Venezuela, Bolivia: 15:45 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 16:45 horas
  • España: 20:45 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Alemania y Eslovaquia!

Ambos equipos tendrán el objetivo de sumar de a tres para poder aspirar a un cupo en el Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto en la siguiente nota.

