Alemania vs. Eslovaquia EN VIVO y GRATIS vía ESPN y Disney+ por las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026: minuto a minuto

Alemania y Eslovaquia se enfrentarán hoy, lunes 17 de noviembre, por la sexta fecha del grupo A de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026. El duelo se disputará en el Red Bull Arena, ubicado en Leipzig.

Por su parte, los ‘teutones’ afrontan la última jornada del proceso clasificatorio con todo a su favor. Y es que dependen únicamente de sí mismos, ya que tienen dos resultados posibles que les permitirían asegurar su boleto directo a la próxima Copa del Mundo.

No obstante, también existe la posibilidad de que queden fuera si Eslovaquia consigue un resultado favorable, es decir, si pierden se quedarán sin posibilidad alguna.