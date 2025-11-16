La Selección de Portugal tuvo una actuación impecable ante Armenia y sin Cristiano Ronaldo. Su goleada por 8-1 le permitió asegurar el primer lugar del Grupo F de las Eliminatorias UEFA y la clasificación al Mundial 2026. De esta forma, el ‘Bicho’ jugará su sexta Copa del Mundo y los lusos se consolidan como favoritos. En tanto, el repechaje se definió entre Hungría y la República de Irlanda.

Portugal sufrió más de la cuenta para asegurar su clasificación al Mundial de Norteamérica 2026. Es que cuando tuvieron todo para lograr su pasaje dos fechas atrás, un empate ante Hungría y la derrota ante Irlanda (con la expulsión de Cristiano Ronaldo) complicaron un poco la situación. Sin embargo, ante Armenia, no dejaron dudas.

La goleada 9-1 ante Armenia, con hat-tricks de Bruno Fernandes y otro de Joao Neves más las anotaciones de Renato Veiga, Gonçalo Ramos y Francisco Conceiçao, les permitió asegurar el primer lugar del Grupo F con 13 puntos.

Hungría e Irlanda definieron qué selección va al repechaje en el grupo F

La definición por el repechaje se definió en el último minuto y tuvo una sorpresa. Es que, de visitante, la República de Irlanda le ganó 3-2 a Hungría y sigue con posibilidades de ir al Mundial 2026. Toda una sorpresa, ya que cuando arrancó la fecha FIFA de noviembre, estaba fuera de todo.

Troy Parrott fue el autor de los tres goles y, por ende, el héroe total de la selección de Irlanda para meterse en el segundo lugar del grupo F y asegurar el repechaje. Decepción de Hungría, que lo tenía ganando 1-0 y 2-1 y hasta con el empate aseguraba el desempate europeo, pero no lo aguantó y lo perdió en el minuto 96.

El propio Parrott había sido el jugador más importante de Irlanda en la victoria ante Portugal hace algunos días. Había anotado un doblete para el triunfo por 2-0. Así, en resumen, sus cinco goles en estos dos partidos metieron a ‘The Green Army’ en el repechaje sacando a los húngaros.

Así quedó la tabla de posiciones finales del grupo F de las Eliminatorias UEFA

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Portugal 13 6 4 1 1 +13 2 República de Irlanda 10 6 3 1 2 +2 3 Hungría 8 6 2 2 2 +1 4 Armenia 3 6 1 0 5 -16

