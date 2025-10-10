Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias UEFA

Portugal vs. Irlanda EN VIVO: hora, canal TV y alineaciones con Cristiano Ronaldo por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Portugal buscan acercarse al Mundial 2026. Reciben a Irlanda, que debe ganar para seguir con chances de clasificación.

Por Hugo Avalos

Cristiano Ronaldo vuelve a jugar con Portugal.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo vuelve a jugar con Portugal.

Portugal quiere seguir a paso firme en su camino de clasificación al Mundial 2026. Por el grupo F de las Eliminatorias UEFA, recibe este sábado 11 de octubre en el Estadio José Alvalade de Lisboa a Irlanda. Cristiano Ronaldo quiere dar un paso más rumbo a la Copa del Mundo.

Publicidad

La Selección de Portugal llega a este partido como líder del grupo F con seis (6) puntos por sus victorias ante Armenia (0-5) y Hungría (2-3), ambas como visitantes. Además, anteriormente, logró el título de la UEFA Nations League por lo que está en un gran año 2025.

Cristiano Ronaldo liderará nuevamente al seleccionado luso, en busca de convertirse en el máximo goleador histórico a nivel Eliminatorias. Además, busca acercarse a los 1.000 goles. Por ahora, cuenta con 946, pero todavía tiene tiempo para alcanzar esa impresionante cifra.

Cristiano Ronaldo va por el récord en soledad: quiere ser el máximo goleador histórico de las Eliminatorias

ver también

Cristiano Ronaldo va por el récord en soledad: quiere ser el máximo goleador histórico de las Eliminatorias

Irlanda, por su parte, está obligada a ganar para seguir con chances de clasificación al Mundial 2026. En sus anteriores dos partidos, empató 2-2 ante Hungría y perdió como visitante ante Armenia 2-1. Por lo cual, no tiene margen de error si es que, al menos, quiere llegar al repechaje.

Publicidad

¿A qué hora juegan Portugal vs. Irlanda?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido Portugal vs. Irlanda por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026:

  • Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 01:45 PM.
  • Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 02:45 PM.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 03:45 PM.
  • Estados Unidos (PT): 11:45 AM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 12:45 PM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 08:45 PM.
  • Portugal y Reino Unido: 07:45 PM.
  • Corea del Sur/Japón: 03:45 AM.
  • China: 02:45 AM.

¿Qué canal pasa Portugal vs. Irlanda en vivo?

Portugal vs. Irlanda, correspondiente a la tercera fecha del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, se juega este sábado 11 de octubre en el Estadio José Alvalade de Lisboa. El partido tiene la transmisión en vivo de la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica.

Publicidad

¿Juega Cristiano Ronaldo? Alineaciones para Portugal vs. Irlanda

PORTUGAL: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceiçao, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto. DT: Roberto Martínez.

IRLANDA: Caoimhín Kelleher; Jake O’Brien, Dara O’Shea, Nathan Collins; Chiedozie Ogbene, Josh Cullen, Jayson Molumby, Ryan Manning; Jack Taylor, Finn Azaz; y Evan Ferguson. DT: Heimir Hallgrímsson.

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Francia derrotó a Irlanda en un duelo discreto
Futbol Internacional

Francia derrotó a Irlanda en un duelo discreto

¿De qué equipo es hincha José Jerí, nuevo presidente del Perú?
Liga 1

¿De qué equipo es hincha José Jerí, nuevo presidente del Perú?

¿Por qué no juega Oliver Sonne en Chile vs. Perú, Clásico del Pacífico octubre 2025?
Selección Peruana

¿Por qué no juega Oliver Sonne en Chile vs. Perú, Clásico del Pacífico octubre 2025?

EN VIVO Y GRATIS Chile vs. Perú Vía 'Movistar Deportes', 'América TV' y 'ATV': minuto a minuto
Selección Peruana

EN VIVO Y GRATIS Chile vs. Perú Vía 'Movistar Deportes', 'América TV' y 'ATV': minuto a minuto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo