Portugal vs. Irlanda EN VIVO: hora, canal TV y alineaciones con Cristiano Ronaldo por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026

Portugal quiere seguir a paso firme en su camino de clasificación al Mundial 2026. Por el grupo F de las Eliminatorias UEFA, recibe este sábado 11 de octubre en el Estadio José Alvalade de Lisboa a Irlanda. Cristiano Ronaldo quiere dar un paso más rumbo a la Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

La Selección de Portugal llega a este partido como líder del grupo F con seis (6) puntos por sus victorias ante Armenia (0-5) y Hungría (2-3), ambas como visitantes. Además, anteriormente, logró el título de la UEFA Nations League por lo que está en un gran año 2025.

Cristiano Ronaldo liderará nuevamente al seleccionado luso, en busca de convertirse en el máximo goleador histórico a nivel Eliminatorias. Además, busca acercarse a los 1.000 goles. Por ahora, cuenta con 946, pero todavía tiene tiempo para alcanzar esa impresionante cifra.

ver también Cristiano Ronaldo va por el récord en soledad: quiere ser el máximo goleador histórico de las Eliminatorias

Irlanda, por su parte, está obligada a ganar para seguir con chances de clasificación al Mundial 2026. En sus anteriores dos partidos, empató 2-2 ante Hungría y perdió como visitante ante Armenia 2-1. Por lo cual, no tiene margen de error si es que, al menos, quiere llegar al repechaje.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juegan Portugal vs. Irlanda?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido Portugal vs. Irlanda por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 01:45 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 02:45 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 03:45 PM .

. Estados Unidos (PT): 11:45 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 12:45 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 08:45 PM .

. Portugal y Reino Unido: 07:45 PM .

. Corea del Sur/Japón: 03:45 AM .

. China: 02:45 AM.

¿Qué canal pasa Portugal vs. Irlanda en vivo?

Portugal vs. Irlanda, correspondiente a la tercera fecha del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, se juega este sábado 11 de octubre en el Estadio José Alvalade de Lisboa. El partido tiene la transmisión en vivo de la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica.

Publicidad

Publicidad

¿Juega Cristiano Ronaldo? Alineaciones para Portugal vs. Irlanda

PORTUGAL: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceiçao, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto. DT: Roberto Martínez.

IRLANDA: Caoimhín Kelleher; Jake O’Brien, Dara O’Shea, Nathan Collins; Chiedozie Ogbene, Josh Cullen, Jayson Molumby, Ryan Manning; Jack Taylor, Finn Azaz; y Evan Ferguson. DT: Heimir Hallgrímsson.