¿Qué pasa si Alemania gana, empata o pierde ante Eslovaquia por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026?

Alemania y Eslovaquia chocarán hoy, lunes 17 de noviembre, por la sexta jornada del grupo A de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026. El partido tendrá como escenario el Red Bull Arena, en la ciudad de Leipzig.

Cabe resaltar que, la Selección de Alemania llega a la última fecha de las Eliminatorias UEFA con el destino en sus manos. Y es que los ‘teutones’ dependen de sí mismos y cuentan con dos resultados que los pueden llevar directamente a la Copa del Mundo.

Sin embargo, también existe un escenario en el que podrían quedarse fuera si Eslovaquia logra dar el golpe. A continuación, repasamos qué ocurre en cada uno de los posibles desenlaces del decisivo duelo.

Alemania vs. Eslovaquia por las Eliminatorias UEFA (Difusión).

¿Qué pasa si Alemania gana ante Eslovaquia?

Si Alemania gana, asegura de inmediato su clasificación al Mundial 2026. Una victoria dejará sin efecto cualquier resultado paralelo, ya que mantendrá su ventaja en la tabla y le permitirá cerrar el presente proceso clasificatorio sin depender de terceros.

¿Qué pasa si Alemania empata con Eslovaquia?

Si Alemania empata, también clasificará al Mundial 2026. El punto le basta para mantenerse por encima de Eslovaquia, incluso si su rival directo necesitaba ganar para superarlo. Con un empate, los ‘germanos’ cumplirían el objetivo sin mayores sobresaltos.

¿Qué pasa si Alemania pierde ante Eslovaquia?

Si Alemania pierde, se abre el único escenario que podría dejarla fuera. En caso de derrota, la clasificación dependerá totalmente del resultado de Eslovaquia:

Si Eslovaquia gana , supera a Alemania y obtiene el cupo mundialista.

, supera a Alemania y obtiene el cupo mundialista. Si Eslovaquia no gana, Alemania mantendrá su puesto y aun así clasificará.

Es decir, la ‘Mannschaft’ solo podría quedarse fuera si pierde y Eslovaquia consigue la victoria. Sin duda alguna, ambas escuadras se jugará el partido de sus vidas.

