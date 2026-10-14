Alineaciones de Nijmegen y Levski Sofia por la Europa League: formaciones probables

Se viene Nijmegen vs. Levski Sofia este jueves 15 de octubre desde las 14:00 hora de Perú por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Nijmegen y Levski Sofia
Nijmegen viene de caer 0-5 ante Juventus.
Levski Sofia viene de caer 0-1 ante Red Bull.
Las alineaciones de Nijmegen y Levski Sofia
Nijmegen (3-4-2-1): Gonzalo Crettaz, Deveron Fonville, Tobias Storm, Gabriel Bras, Dusan Tadic, Tjaronn Chery, Noe Lebreton, Darko Nejasmic, Kevin Kers, Clement Mutahi Bischoff, Bryan Linssen. DT: Dick Schreuder.
Levski Sofia (4-2-3-1): Svetoslav Vutsov, Maicon, Christian Makoun, Kristian Dimitrov, Aldair Neves Aldair, Armstrong Oko-Flex, Sergio Araujo, Reinaldo, Alex Centelles, Francisco Everton Mota de Castro. DT: Julio Velazquez.
Suplentes de Nijmegen: Perr Schuurs, Willum Thor Willumsson, Nikolas Polster, Ahmetcan Kaplan, Jamiro Monteiro, Freek Entius, Yassin Moslih, Almugera Kabar.
Suplentes de Levski Sofia: Hevertton, Marko Grujic, Juan Perea, Asen Mitkov, David Kusso, Stivan Stoyanchov, Martin Lukov.
La previa de Nijmegen y Levski Sofia: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 14:00 (hora de Perú)
- Próximo partido de Nijmegen: vs. Zagreb, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Levski Sofia: vs. Viktoria, jueves 22 de octubre