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Alineaciones de Zagreb y Anderlecht por la Europa League: formaciones probables

Zagreb y Anderlecht se enfrentan este jueves 15 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Zagreb vs. Anderlecht, Europa League
Zagreb vs. Anderlecht, Europa League

Se viene Zagreb vs. Anderlecht este jueves 15 de octubre desde las 14:00 hora de Perú por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Zagreb y Anderlecht

Zagreb viene de empatar 0-0 con Hapoel.

Anderlecht viene de caer 1-2 ante Lyon.

Las alineaciones de Zagreb y Anderlecht

Zagreb (4-3-3): Dominik Kotarski, Bruno Goda, Scott McKenna, Sergi Domínguez, Niko Galešić, Lukas Kačavenda, Luka Stojković, Josip Mišić, Mislav Oršić, Mateo Lisica, Dion Beljo. DT: Mario Kovačević.

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Anderlecht (4-4-2): Colin Coosemans, Ludwig Augustinsson, Léo Pétrot, Andrew Omobamidele, Ali Maamar, Marten Winkler, Lukáš Ambros, Oliver Antman, Marco Kana, Danylo Sikan, Tawfik Bentayeb. DT: Vítor Bruno.

Suplentes de Zagreb: Arbër Hoxha, Danijel Zagorac, Kirill Kravtsov, Stjepan Radeljić, Daniel Rodriguez, Miha Zajc, Smail Prevljak, Luka Ivanušec, Matteo Perez Vinlof, Iker Almena, Moris Valinčić, Noa Mikić, Ivan Filipović.

Suplentes de Anderlecht: Thelo Aasgaard, Mihajlo Cvetković, Amane Romeo, Enric Llansana, Oleg Reabciuk, Mario Stroeykens, Justin Heekeren, Kaïs Houdoussi Barry, Joshua Nga Kana, Tristan Degreef.

La previa de Zagreb y Anderlecht: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 15 de octubre
  • Hora: 14:00 (hora de Perú)
  • Historial: 4 cruces — Zagreb ganó 2, Anderlecht ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 13/12/2018: Zagreb 0-0 Anderlecht
  • Próximo partido de Zagreb: vs. Nijmegen, jueves 22 de octubre
  • Próximo partido de Anderlecht: vs. Jagiellonia, jueves 22 de octubre
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