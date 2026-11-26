El hombre de la semana, fuera de las semifinales. Es Miguel Araujo. Porque dicen, que se marcharía de Sporting Cristal, yendo a Alianza Lima.

El cierre de la temporada en la Liga 1 dejó a Sporting Cristal fuera de las semifinales por el título nacional, encendiendo las alarmas en el mercado de pases. Un emotivo mensaje de agradecimiento publicado por Miguel Araujo en sus redes sociales desató de inmediato especulaciones sobre su salida del Rímac y un posible retorno a Alianza Lima.

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Sin embargo, la realidad contractual del defensor de la Selección Peruana frena en seco cualquier posibilidad de verlo vestir la camiseta blanquiazul en el fútbol local. A pesar del ruido mediático, los acuerdos firmados blindan la continuidad del zaguero en La Florida.

Miguel Araujo hoy continúa en Sporting Cristal. (Foto: X).

Un vínculo a largo plazo en Sporting Cristal

Lejos de tratarse de una despedida definitiva, el pronunciamiento de Araujo responde únicamente al balance tras un calendario exigente entre el torneo local y la Copa Libertadores. En una entrevista brindada meses atrás a RPP Noticias, el propio futbolista confirmó que firmó con Sporting Cristal por tres años y medio, proyectando su estadía a largo plazo en la institución celeste.

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Esta versión coincide plenamente con los registros vigentes en la interna del club, donde consideran al central como una pieza fundamental para el proyecto deportivo.

La cláusula contractual que bloquea a Alianza Lima

Para terminar de despejar las dudas, el periodista Denilson Barrenechea reveló en el programa Estudio Fútbol de A Presión los detalles legales que rigen el futuro inmediato del defensor:

Contrato vigente: Miguel Araujo tiene vínculo asegurado con Sporting Cristal hasta finales de la temporada 2028.

Candado en la Liga 1: El documento incluye una cláusula de salida que se activa exclusivamente ante una oferta formal del extranjero.

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Se quedará por ahora en Sporting Cristal

Bajo estas condiciones, Alianza Lima o cualquier otro club del campeonato peruano quedan totalmente descartados en una negociación directa. La única vía para que el zaguero deje el Rímac antes de cumplir su contrato es volver a emigrar al exterior.

De cara a la próxima temporada, el liderazgo de Miguel Araujo será determinante en la reestructuración deportiva que prepara la directiva celeste. Con la mirada puesta en pelear el título de la Liga 1 y competir al máximo nivel en la Copa Sudamericana, el zaguero continuará siendo el pilar defensivo de Sporting Cristal mientras no llegue una propuesta formal desde el extranjero.

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