Renato Tapia tendría marcada una contundente postura sobre su futuro cercano ante interés desde Alianza Lima y Sporting Cristal pensando en la próxima temporada. Su contrato con Al Wasl vence en junio próximo.

Durante los últimos días se conoció la posibilidad de que Renato Tapia pueda competir en el fútbol peruano de cara a la temporada 2027. Candidatos como Alianza Lima y Sporting Cristal habrían puesto sus miradas en repatriar al volante nacional ante el escenario de que no continuaría en Al Wasl. Ahora se pudo conocer cuál sería la postura definitiva del protagonista.

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Fuente: Al Wasl.

Resulta que Renato Tapia tiene contrato con Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos hasta junio del 2027 y presuntamente no continuaría compitiendo en el Medio Oriente. Es ahí en donde se rumoreaba que podría probar suerte por primera vez en la Liga 1, pero recientemente se dio una revelación en donde la prioridad estaría puesta en mantenerse en el extranjero con 31 años de edad.

“Lo de Renato Tapia, no tengo una confirmación. Ahí va a depender mucho lo que quiera el jugador. Tiene un poquito más de mercado, tiene 31 años de edad y, de pronto, las luces que me han dado es que él de pronto está considerando continuar su carrera afuera. Igual estamos investigando”; reveló el periodista José Varela durante el programa digital ‘Modo Fútbol‘.

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¿En qué equipo de la Liga 1 caería mejor la presencia de Renato Tapia?

Con la información de que la prioridad de Renato Tapia junto a su entorno más cercano estaría puesta en seguir compitiendo en el exterior cuando tranquilamente tiene para varias temporadas más de buen nivel, en el caso de que los astros se alineen y tome la decisión de jugar en la Liga 1, en Sporting Cristal caería como anillo al dedo por su posición dentro del campo.

Si bien en Alianza Lima también rendiría y muy bien, además de que en varias ocasiones el propio volante confesó ser hincha acérrimo del club e incluso con el sueño de algún día ser campeón con el equipo de sus amores, jugadores de la actual plantilla como Esteban Pavez y Fernando Gaibor son los líderes del mediocampo, además de referentes, así que están bien cubiertos.

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El caso de Sporting Cristal es totalmente distinto. Ante la posible salida de Agustín Álvarez Wallace, los celestes necesitan a gritos un mediocampista del corte de Renato Tapia y el peruano llegaría a ser titular a como de lugar en el Rímac. Otro aspecto a tener en cuenta es la buena relación con los dueños de la empresa AGREF, quienes desde hace unos años comandan el club.

Alvarez Wallace no continuaría en Sporting Cristal la próxima temporada. El club no está convencido de ejercer la opción de compra, además de estar viendo otras opciones. Renato Tapia aparece como una de ellas.



🎙 @Denilson_Jarde vía #EF por @apresion1 #ENVIVO pic.twitter.com/w8q9SWC2v5 — @BarrioSCervecero (@BSCervecero) November 23, 2026

DATOS CLAVES

Renato Tapia tiene contrato con Al Wasl de Emiratos Árabes hasta junio del 2027.

tiene contrato con Al Wasl de Emiratos Árabes hasta junio del 2027. Alianza Lima y Sporting Cristal sonaron como candidatos para ficharlo en la temporada 2027.

sonaron como candidatos para ficharlo en la temporada 2027. José Varela informó que el volante de 31 años consideraría seguir su carrera afuera.