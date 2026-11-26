Beşiktaş y Hapoel se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Batumi Arena, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Beşiktaş recibe a Hapoel este jueves 26 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Batumi Arena. Beşiktaş llega con la obligación de meterse entre los puestos de clasificación directa, y un rival que todavía no sumó de a tres en el torneo le puede venir bien para el envión anímico que necesita.

Publicidad

La jornada 5 empieza a definir quién sigue con vida en la fase de liga, y un triunfo turco dejaría al equipo mucho más cómodo en la tabla general.

La actualidad de ambos equipos

El Beşiktaş viene de caer 3-2 ante el Celtic como visitante, pero en las fechas previas había mostrado algo de solidez con un empate ante Crystal Palace y una victoria trabajada frente a Hoffenheim. Esa alternancia de resultados lo dejó en el puesto 8 con 7 puntos, una posición que todavía le permite soñar con meterse entre los mejores del certamen si consigue encadenar triunfos como local.

Hapoel atraviesa un presente mucho más complicado. No ganó ninguno de sus últimos tres partidos, cayó como local ante el OFI Crete y antes había sufrido goleadas frente a Union Saint-Gilloise y AZ Alkmaar. Con apenas un punto después de cuatro fechas, el equipo israelí necesita un resultado que le cambie el humor antes de que la fase de liga se le escape definitivamente.

Publicidad

El historial entre Beşiktaş y Hapoel

El historial entre ambos es corto pero parejo en favor del Beşiktaş, que ganó los dos únicos antecedentes registrados. En 2017 se impuso 2-1 en un partido y 3-1 en el otro, acumulando 5 goles a favor contra 2 en contra en ese breve cruce de antecedentes.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/02/2017 Beşiktaş vs. Hapoel 2-1 UEFA Europa League 16/02/2017 Hapoel vs. Beşiktaş 1-3 UEFA Europa League

Horario del partido

Perú: 12:45 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 8

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Publicidad

En síntesis