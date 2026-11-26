Marseille y Levski Sofia se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio CEPAC Velodrome, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Marseille recibe a Levski Sofia este jueves 26 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio CEPAC Velodrome.

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Marseille llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Levski Sofia tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Marseille ganó 1-0 como visitante ante Leverkusen en la fecha anterior. Marseille está 31° en la tabla con 3 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Sturm Graz.

En su último compromiso, Levski Sofia ganó 1-0 como local ante Jagiellonia. El conjunto marcha 10° con 7 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Viktoria.

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El historial entre Marseille y Levski Sofia

Marseille y Levski Sofia se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 de Levski Sofia.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 01/12/2005 Levski Sofia vs. Marseille 1-0 UEFA Europa League

Horario del partido

Perú: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

Marseille y Levski Sofia se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN 5 .

y . Marseille suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Levski Sofia suma 7 puntos en el torneo.