Zagreb y Leverkusen se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio Maksimir, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Zagreb recibe a Leverkusen este jueves 26 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Maksimir. Leverkusen llega con el cartel de favorito, pero Zagreb viene de dar un golpe fuerte afuera y no piensa jugar de visitante en su propia casa. El Maksimir puede ser una trampa para un equipo alemán que todavía no termina de agarrar ritmo en esta Europa League.

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Ambos pelean puntos que importan para meterse entre los mejores puestos de la fase de liga, así que no hay margen para relajarse pese a la diferencia de presupuestos.

La actualidad de ambos equipos

Zagreb llega con confianza después de ganarle 2-0 a Sunderland de visitante, un resultado que le devolvió el envión tras la dura caída 4-2 como local ante Nijmegen. Antes de ese tropiezo había sumado de a tres frente a Anderlecht, así que el equipo croata alterna entre buenos y malos partidos sin encontrar continuidad, algo que lo tiene noveno con 7 puntos en cuatro fechas.

Leverkusen, por su parte, no pudo con Marseille y cayó 1-0 de local en su última presentación, un golpe que corta una racha positiva. Antes había goleado 4-0 a Lech Poznan y también había vencido a OFI Crete, por lo que el equipo alemán llega a Zagreb con la necesidad de reaccionar rápido y no dejar que un segundo tropiezo lo complique en la tabla.

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Horario del partido

Perú: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis