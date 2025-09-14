A qué hora y dónde ver en vivo AC Milan vs. Bologna por la fecha 3 de la Serie A de Italia 2025-26

AC Milan y Bologna se enfrentan este domingo 14 de setiembre por la fecha 3 de la Serie A 2025-26. El duelo se disputa en el Estadio San Siro donde los ‘Rossoneri’ buscan hacerse fuerte tras un mal inicio en el torneo, mientras que los ‘Rossoblù’ también quieren su primer éxito fuera de casa.

Ambos equipos han empezado este torneo con una victoria y una derrota. Llamativamente, Milan cayó en casa ante el recién ascendido Cremonese por 2-1. Aunque, pudo recuperarse en la anterior jornada al vencer a Lecce, como visitante, por 2-0.

Bologna también viene de un triunfo, aunque como local, ante Como por 1-0. Sin embargo, en la primera jornada sucumbió contra la Roma en el Olímpico de la capital italiana con un 1-0. Los dos equipos quieren meterse en el Top 5 de la tabla de posiciones con el triunfo.

¿A qué hora se juega AC Milan vs. Bologna?

Estos son los horarios en todo el mundo para el partido entre AC Milan y Bologna de este domingo 14 de setiembre:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 01:45 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 02:45 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 03:45 PM .

. Estados Unidos (PT): 11:45 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 12:45 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 08:45 PM .

. Portugal y Reino Unido: 07:45 PM .

. Corea del Sur/Japón: 03:45 AM .

. China: 02:45 AM.

¿Dónde ver en vivo AC Milan vs. Bologna?

El partido AC Milan vs. Bologna, que se disputa en San Siro por la fecha 3 de la Serie A 2025-26, se puede ver en vivo y en exclusiva por la plataforma Disney+ en su pack premium para toda Sudamérica, Centroamérica y México. En estos dos últimos lugares, también se puede disfrutar por ESPN 2. Mientras que en el Caribe va por ESPN.

En los Estados Unidos, la transmisión corre por cuenta de DAZN, Paramount+ y Amazon Prime Video. Y en España va por DAZN España y Amazon Prime Video. Mientras que en Italia, se puede ver en vivo y en directo por DAZN Italia y Sky Go.

Las posibles alineaciones de AC Milan vs. Bologna

AC MILAN: Mike Maignan; Matteo Gabbia, Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic; Yunus Musah, Luka Modric, Youssouf Fofana, Pervis Estupiñán; Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek; y Santiago Giménez. DT: Massimiliano Allegri.

BOLOGNA: Lukasz Skorupski; Nadir Zortea, Martin Vitik, Torbjörn Heggem, Charalampos Lykogiannis; Remo Freuler, Nikola Moro; Riccardo Orsolini, Giovanni Fabbian, Nicolò Cambiaghi; y Santiago Castro. DT: Vincenzo Italiano.

