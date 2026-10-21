Alineaciones de Levante y Athletic Bilbao por la LaLiga: formaciones probables

Levante y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el Estadio Ciutat de Valencia por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Levante recibe a Athletic Bilbao este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. Levante viene de empatar 1-1 con Deportivo La Coruña y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Athletic Bilbao viene de empatar 0-0 con Valencia y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de Levante y Athletic Bilbao

Levante (4-3-3): Mathew Ryan, Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Aïssa Mandi, Manu Sánchez, Jon Ander Olasagasti, Oriol Rey, Daniel Requena, Víctor García Raja, Iván Romero de Ávila Araque, Petar Ratkov. DT: Luís Castro.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón, Jesús Areso, Yeray Álvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Beñat Gerenabarrena, Peio Urtasan, Íñigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer, Maroan Sannadi, Robert Navarro. DT: Edin Terzić.

Bajas y ausentes de Levante y Athletic Bilbao

Levante:

Karl Etta Eyong (lesión en el muslo)

Hugo Sotelo (esguince de rodilla; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Álex Primo (lesión de hombro)

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Athletic Bilbao:

Oihan Sancet (lesión en el gemelo; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Unai Egiluz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)

La previa de Levante y Athletic Bilbao: todo lo que hay que saber