Real Sociedad recibe a Sevilla este domingo 29 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro por la LaLiga se disputará en el Reale Arena. Real Sociedad viene de caer 2-3 ante Racing de Santander y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Sevilla viene de empatar 1-1 con Betis y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Real Sociedad y Sevilla
Real Sociedad (4-4-2): Álex Remiro, Héctor Fort, Mamadou Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez, Luka Sučić, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Gonçalo Guedes, Mikel Oyarzabal, Orri Óskarsson. DT: Pellegrino Matarazzo.
Sevilla (4-2-3-1): Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Andrés Gallo López, Kike Salas, Gabriel Suazo, Lucien Agoumé, Jon Guridi, Youssouf Fofana, Rubén Vargas, Lucas Stassin, Félix Correia. DT: Luis García Plaza.
Bajas y ausentes de Real Sociedad y Sevilla
Real Sociedad:
- Yangel Herrera (lesión en el gemelo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Álvaro Odriozola (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Ander Barrenetxea (lesión isquiotibial)
- Alex Marchal (ausencia)
- Gorka Carrera (ausencia)
- Iñaki Rupérez (ausencia)
Sevilla:
- Marcos Teixeira Marcão (lesión muscular)
- Miguel Sierra (lesión)
- José Ángel Carmona (ausencia)
- Alfonso González (rotura de ligamentos cruzados)
La previa de Real Sociedad y Sevilla: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 29 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de Perú)
- Estadio: Reale Arena
- Historial: 54 cruces — Real Sociedad ganó 19, Sevilla ganó 22 y empataron 13
- Último antecedente: 04/05/2026: Sevilla 1-0 Real Sociedad
- Próximo partido de Real Sociedad: vs. Real Madrid, miércoles 2 de diciembre
- Próximo partido de Sevilla: vs. Málaga, lunes 7 de diciembre