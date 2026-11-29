Real Sociedad y Sevilla se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el Reale Arena por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Sociedad recibe a Sevilla este domingo 29 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro por la LaLiga se disputará en el Reale Arena. Real Sociedad viene de caer 2-3 ante Racing de Santander y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Sevilla viene de empatar 1-1 con Betis y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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