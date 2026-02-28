¡Yamal marcó un golazo para cerrar el estadio! Barcelona 2-0 Villarreal en vivo y en directo por DirecTV | Sigue gratis Fútbol Libre

Muy buenos días amigos de Bolavip. En instantes empezamos con el minuto a minuto del partido entre Barcelona vs. Villarreal, válido por la fecha 26 de LaLiga.

Como ya es costumbre en las transmisiones del minuto a minuto, te presentamos toda la información para que puedas conocer cómo probablemente se irá desarrollando el partido con los números del duelo.

Ahora te mostramos cómo están los goleadores tanto del Barcelona y del Villarreal, y cómo llegan al esperado cotejo.

Hacemos un repaso de cómo le fue tanto al Barcelona como al Villarreal en sus últimos cinco encuentros que han disputado entre locales y visitas.

Barcelona mostró esta imagen para presentar el partido ante Villarreal por la fecha 26 de LaLiga y en el Camp Nou.

En lo que será un partido vital para el Barcelona, en su lucha por seguir siendo líder de LaLiga, el plantel tendrá que apoyarse en su capitán y así presenta la cinta que llevará.

Así va el Barcelona ante el Villarreal por la fecha 26 de LaLiga: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Bernal, Olmo, Fermín; Raphinha, Ferran Torres, Lamine.

El Villarreal también hizo oficial su alineación titular y mostró los jugadores que empezarán el partido en el Camp Nou: Luiz Lucio; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Pape Gueye, Pepé, Moleiro; Mikautadze, Ayoze.

A través de un video en sus redes sociales, Villarreal confirmó que ya esta ubicado en el Camp Nou y hasta se encontró con viejos amigos.

Con el técnico Hansi Flick a la cabeza, Barcelona ya está en el Camp Nou listo para el partido ante Villarreal.

Ya estamos con la señal internacional para el partido entre Barcelona vs. Villarreal por la fecha 26 de LaLiga.

Con la señal internacional en vivo, ya vemos cómo los jugadores de Barcelona y Villarreal culminan con la entrada en calor.

Los jugadores ya están en el campo de juego para el partido, en segundos comenzamos.

Comenzó el Barcelona vs. Villarreal desde el Camp Nou y por la fecha 26 de LaLiga.

En los primeros minutos del partido, Villarreal presiona y busca el gol. Marca alta del cuadro visitante y se ve claramente que quiere jugar de tú a tú y no vino a esconderse.

Buscando recuperar rápido el balón, Barcelona está muy metido en la presión alta y eso queda reflejado en el tipo de juego que muestran.

Barcelona no puede leer al Villarreal y tiene que recurrir a las faltas para recuperar el balón, así como lo muestra la gráfica.

Con un toque de zurda, Yamal anota el primero en el Camp Nou, le da la ventaja al Barcelona y reafirma su posición en la cima de LaLiga.

Las imágenes muestran la simpleza que ejecuta Yamal para poner anotar de zurda el 1-0 del Barcelona vs. Villarreal en el Camp Nou y por la fecha 26 de LaLiga. Pero, es por su situación de crack que todo se ve fácil, aunque tenga una alta complejidad de ejecución.

Ahora sí se cae el Camp Nou luego del golazo extraordinario que acaba de marcar Yamal. 2-0 para el Barcelona vs. Villarreal en el Camp Nou.

Partiendo casi desde el tiro de esquina, Yamal gestionó, gambeteó y definió como crack. Una verdadera pintura.

Se completó el tiempo regular en el Barcelona y el árbitro agregó tres minutos más.

Culminó la mitad inicial y el Barcelona gana 2-0 ante Villarreal con doblete magistral de Lamine Yamal. Por ahora, la cima sigue siendo culé.

Barcelona, líder de LaLiga, recibe al Villarreal, tercero de la tabla, en un partido de alto riesgo pues pone la cima en juego si es que no gana el duelo. Por ello, el técnico Hansi Flick pondrá lo mejor que tiene con Robert Lewandowski y Lamine Yamal presumiblemente desde el inicio.

Por el lado del Villarreal, el equipo del técnico Marcelino García Toral está haciendo una campaña increíble, pero quiere ir todavía más allá y por eso sabe que seguir sumando le asegurará un ticket directo a la Champions League la próxima temporada.