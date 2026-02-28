¡Yamal marcó un golazo para cerrar el estadio! Barcelona 2-0 Villarreal en vivo y en directo por DirecTV | Sigue gratis Fútbol Libre

No te pierdas los detalles minuto a minuto del Barcelona vs. Villarreal en vivo y en directo por la señal de DirecTV. Además, sigue Fútbol Libre ahora desde tu celular para ver partidos gratis de fútbol por internet. También sigue la transmisión por internet en Bolavip.
Barcelona vs. Villarreal en vivo vía DirecTV y en directo por Pelota Libre, juegan HOY (sábado 28 de febrero) desde las 10:15 AM en el Camp Nou por la fecha 26 de LaLiga
Barcelona, líder de LaLiga, recibe al Villarreal, tercero de la tabla, en un partido de alto riesgo pues pone la cima en juego si es que no gana el duelo. Por ello, el técnico Hansi Flick pondrá lo mejor que tiene con Robert Lewandowski y Lamine Yamal presumiblemente desde el inicio.
Por el lado del Villarreal, el equipo del técnico Marcelino García Toral está haciendo una campaña increíble, pero quiere ir todavía más allá y por eso sabe que seguir sumando le asegurará un ticket directo a la Champions League la próxima temporada.
