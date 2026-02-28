Es tendencia:
¡Yamal marcó un golazo para cerrar el estadio! Barcelona 2-0 Villarreal en vivo y en directo por DirecTV | Sigue gratis Fútbol Libre

VER GRATIS Barcelona vs. Villarreal en vivo vía Fútbol Libre | Sigue desde tu celular el partido en el Camp Nou.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Culminó la mitad inicial y el Barcelona gana 2-0 ante Villarreal con doblete magistral de Lamine Yamal. Por ahora, la cima sigue siendo culé.

45' ¡TIEMPO CUMPLIDO!

Se completó el tiempo regular en el Barcelona y el árbitro agregó tres minutos más.

39' ¡PONGAN ATENCIÓN AL GOLAZO DE YAMAL!

Partiendo casi desde el tiro de esquina, Yamal gestionó, gambeteó y definió como crack. Una verdadera pintura.

37' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE YAMAL!

Ahora sí se cae el Camp Nou luego del golazo extraordinario que acaba de marcar Yamal. 2-0 para el Barcelona vs. Villarreal en el Camp Nou.

30' ¡PARA VER UNA Y OTRA VEZ!

Las imágenes muestran la simpleza que ejecuta Yamal para poner anotar de zurda el 1-0 del Barcelona vs. Villarreal en el Camp Nou y por la fecha 26 de LaLiga. Pero, es por su situación de crack que todo se ve fácil, aunque tenga una alta complejidad de ejecución.

28' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE YAMAL!

Con un toque de zurda, Yamal anota el primero en el Camp Nou, le da la ventaja al Barcelona y reafirma su posición en la cima de LaLiga.

20' ¡BARCELONA ENTRÓ EN UN TROMPO!

Barcelona no puede leer al Villarreal y tiene que recurrir a las faltas para recuperar el balón, así como lo muestra la gráfica.

9' ¡BARCELONA PRESIONA!

Buscando recuperar rápido el balón, Barcelona está muy metido en la presión alta y eso queda reflejado en el tipo de juego que muestran.

4' ¡VILLARREAL TOMÓ LA INICIATIVA!

En los primeros minutos del partido, Villarreal presiona y busca el gol. Marca alta del cuadro visitante y se ve claramente que quiere jugar de tú a tú y no vino a esconderse.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Comenzó el Barcelona vs. Villarreal desde el Camp Nou y por la fecha 26 de LaLiga.

¡A INSTANTES DE EMPEZAR EL COTEJO!

Los jugadores ya están en el campo de juego para el partido, en segundos comenzamos.

¡EL HOMBRE DEL VILLARREAL!

Georges Mikautadze, el diferente del Villarreal que está hoy llamado al gol, ¿lo conseguirá?

¡ESTÁ TERMINANDO LA ENTRADA A CALOR!

Con la señal internacional en vivo, ya vemos cómo los jugadores de Barcelona y Villarreal culminan con la entrada en calor.

¡YA TENEMOS TRANSMISIÓN EN VIVO!

Ya estamos con la señal internacional para el partido entre Barcelona vs. Villarreal por la fecha 26 de LaLiga.

¡EL BARCELONA LLEGÓ A CASA!

Con el técnico Hansi Flick a la cabeza, Barcelona ya está en el Camp Nou listo para el partido ante Villarreal.

Imagen
¡VILLARREAL YA ESTÁ EN EL CAMP NOU!

A través de un video en sus redes sociales, Villarreal confirmó que ya esta ubicado en el Camp Nou y hasta se encontró con viejos amigos.

¡ONCE TITULAR DEL VILLARREAL!

El Villarreal también hizo oficial su alineación titular y mostró los jugadores que empezarán el partido en el Camp Nou: Luiz Lucio; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Pape Gueye, Pepé, Moleiro; Mikautadze, Ayoze.

Imagen

¡EL ONCE TITULAR DEL BARCELONA!

Así va el Barcelona ante el Villarreal por la fecha 26 de LaLiga: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Bernal, Olmo, Fermín; Raphinha, Ferran Torres, Lamine.

Imagen

¡EL CUADRO CULÉ VA CON TODO!

En lo que será un partido vital para el Barcelona, en su lucha por seguir siendo líder de LaLiga, el plantel tendrá que apoyarse en su capitán y así presenta la cinta que llevará.

Imagen

¡ASÍ PRESENTÓ BARCELONA EL PARTIDO!

Barcelona mostró esta imagen para presentar el partido ante Villarreal por la fecha 26 de LaLiga y en el Camp Nou.

Imagen
¡SUS ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS!

Hacemos un repaso de cómo le fue tanto al Barcelona como al Villarreal en sus últimos cinco encuentros que han disputado entre locales y visitas.

¡LOS NÚMEROS DEL PLANTEL!

Ahora te mostramos cómo están los goleadores tanto del Barcelona y del Villarreal, y cómo llegan al esperado cotejo.

¡LAS ESTADÍSTICAS IDEALES PARA GANAR!

Como ya es costumbre en las transmisiones del minuto a minuto, te presentamos toda la información para que puedas conocer cómo probablemente se irá desarrollando el partido con los números del duelo.

¡MUY BUENOS DÍAS!

Muy buenos días amigos de Bolavip. En instantes empezamos con el minuto a minuto del partido entre Barcelona vs. Villarreal, válido por la fecha 26 de LaLiga.

Por Aldo Cadillo

No te pierdas los detalles minuto a minuto del Barcelona vs. Villarreal en vivo y en directo por la señal de DirecTV. Además, sigue Fútbol Libre ahora desde tu celular para ver partidos gratis de fútbol por internet. También sigue la transmisión por internet en Bolavip.

Mira gratis Fútbol Libre para ver el Barcelona vs. Villarreal en vivo, en directo y online desde tu celular y por internet HOY y AHORA, en duelo por la fecha 26 de LaLiga.

Barcelona vs. Villarreal en vivo vía DirecTV y en directo por Pelota Libre, juegan HOY (sábado 28 de febrero) desde las 10:15 AM en el Camp Nou por la fecha 26 de LaLiga y tú podrás ver el duelo gratis en Fútbol Libre desde tu celular o con la transmisión del minuto a minuto en Bolavip.

Barcelona, líder de LaLiga, recibe al Villarreal, tercero de la tabla, en un partido de alto riesgo pues pone la cima en juego si es que no gana el duelo. Por ello, el técnico Hansi Flick pondrá lo mejor que tiene con Robert Lewandowski y Lamine Yamal presumiblemente desde el inicio.

Por el lado del Villarreal, el equipo del técnico Marcelino García Toral está haciendo una campaña increíble, pero quiere ir todavía más allá y por eso sabe que seguir sumando le asegurará un ticket directo a la Champions League la próxima temporada.

Los rivales de Real Madrid y FC Barcelona en los octavos de final de la Champions League 2025-26

Los rivales de Real Madrid y FC Barcelona en los octavos de final de la Champions League 2025-26

