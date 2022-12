Ya nadie puede cuestionar si el mejor jugador de la actualidad, lo genera con su club, además de su selección nacional. El francés Kylian Mbappé, está dulce con la potencia al máximo, en su mejor momento, y rompe récords por doquier, sobre la base de rendimiento y lo más fundamental de todo como son: los goles.

El dato perfecto es el siguiente: "Kylian Mbappé superó a Pelé como el jugador con más goles en un Mundial antes de los 24 años". Dejando atrás a la leyenda internacional que se encuentra con problemas de salud. El punto más destacado de este comparativo es que O Rei siempre apoyó al nacido en el AS Mónaco.

Tabla de goleadores en las Copas del Mundo antes de cumplir 24 años:

Kylian Mbappé 6 goles

Pelé 7 goles

Mario Alberto Kempes 6 goles

James Rodríguez 6 goles

¿A qué países le anotó Kylian Mbappé antes de los 24 años?

1 gol vs. Perú (Rusia 2018)

2 goles vs. Argentina (Rusia 2018)

1 gol vs. Croacia (Rusia 2018)

1 gol vs. Australia (Qatar 2022)

2 goles vs. Dinamarca (Qatar 2022)

2 goles vs. Polonia (Qatar 2022)

Podrán decir que las comparaciones son odiosas, pero en este caso es con todo respeto, elogiando el nivel superlativo de Kylian Mbappé, quien conduce a Francia al Bicampeonato Mundial. Un detalle, no menor, es que puede superar Klose con 16 anotaciones, pronto.

