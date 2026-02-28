Es tendencia:
logotipo del encabezado
Bundesliga

Borussia Dortmund vs Bayern Múnich EN VIVO y GRATIS por la Bundesliga 2025-26 vía ESPN y Disney+

Se juega el Clásico alemán por la jornada 24 de la Bundesliga. Ambos equipos pelean por el título. Sigue las acciones en vivo.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Luis Díaz forma parte del once titular para el Clásico.
© Gemini IA - Composición BolavipLuis Díaz forma parte del once titular para el Clásico.

Borussia Dortmund y Bayern Múnich juegan el Clásico alemán este sábado 28 de febrero desde las 12:30 horas (Colombia y Perú). Se trata del partido correspondiente a la jornada 24 de la Bundesliga 2025-26, que se disputa en el Signal Iduna Park. Duelo decisivo en la lucha por el título, ya que un triunfo de los ‘Bávaros’ podría encaminarlos rumbo a un nuevo campeonato.

Bayern Múnich llega a este partido como líder de la Bundesliga con 60 puntos. Borussia Dortmund es su escolta con 52 unidades. Por eso es un juego decisivo en la lucha por el título. El más obligado a ganar es el equipo amarillo y negro si es que quiere seguir en la pelea y acercarse a los ‘Bávaros’.

Publicidad

BAYERN MÚNICH LLEGA CON DIFERENCIA EN EL PRIMER LUGAR

Bayern Múnich es líder con 60 puntos en la Bundesliga y está 8 por arriba de Borussia Dortmund, que está segundo. Por lo tanto, si gana, le sacará ya 11 unidades de diferencia a falta de menos de 10 jornadas. Pero si triunfan los locales, achicará la ventaja a 5 tantos.

PARTIDO DECISIVO POR EL TÍTULO

Borussia Dortmund y Bayern Múnich se enfrentan en un duelo clave en la lucha por el título. Los 'Bávaros' pueden sentenciar la Bundesliga a su favor con una victoria, pero si ganan los de Dortmund pueden ponerle emoción al final del certamen.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
Lee también
¡Con doblete y expulsión de Luis Díaz! Bayern Múnich le ganó al PSG y es líder
Champions League

¡Con doblete y expulsión de Luis Díaz! Bayern Múnich le ganó al PSG y es líder

Campeón del mundo confirmó amistad con Guerrero y Pizarro: "Son amigos"
Qatar 2022

Campeón del mundo confirmó amistad con Guerrero y Pizarro: "Son amigos"

¿Dónde ver en vivo Bayern vs. Hamburgo por la fecha 3 de la Bundesliga 2025-26?
Fútbol europeo

¿Dónde ver en vivo Bayern vs. Hamburgo por la fecha 3 de la Bundesliga 2025-26?

La reacción del Bayern tras debut de Chávez con Perú
Selección Peruana

La reacción del Bayern tras debut de Chávez con Perú

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo