Borussia Dortmund vs Bayern Múnich EN VIVO y GRATIS por la Bundesliga 2025-26 vía ESPN y Disney+

Borussia Dortmund y Bayern Múnich juegan el Clásico alemán este sábado 28 de febrero desde las 12:30 horas (Colombia y Perú). Se trata del partido correspondiente a la jornada 24 de la Bundesliga 2025-26, que se disputa en el Signal Iduna Park. Duelo decisivo en la lucha por el título, ya que un triunfo de los ‘Bávaros’ podría encaminarlos rumbo a un nuevo campeonato.

Bayern Múnich llega a este partido como líder de la Bundesliga con 60 puntos. Borussia Dortmund es su escolta con 52 unidades. Por eso es un juego decisivo en la lucha por el título. El más obligado a ganar es el equipo amarillo y negro si es que quiere seguir en la pelea y acercarse a los ‘Bávaros’.