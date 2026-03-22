Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO Y GRATIS por LaLiga Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan el día de hoy por la fecha 29 de LaLiga. El Estadio Santiago Bernabéu será testigo de un nuevo derbi madrileño que promete y mucho, sobre todo cuando son los merengues quienes tienen la enorme necesidad de conseguir un triunfo para seguir prendido por la lucha del título y los colchoneros querrán arruinarles la fiesta.
En cuanto a cómo llegan los equipos al gran partido de hoy, Real Madrid viene de golear 4-1 Elche, vencer 2-1 a Celta de Vigo en condición de visita y perder 1-0 ante Getafe de local. Por otro lado, Atlético de Madrid ganó 1-0 a Getafe, derrotó 3-2 a Real Sociedad jugando en el Estadio Riyadh Air Metropolitano y venció 1-0 a Real Sociedad de visita.
¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga?
- 14:00 | México y Centroamérica
- 15:00 | Perú, Colombia y Ecuador
- 16:00 | Bolivia y Venezuela
- 16:00 | Estados Unidos (ET)+
- 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 21:00 | España
¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga?
- Sudamérica | ESPN y Disney+ Premium
- España | Movistar+, M+ LALIGA TV y LaLiga TV Bar HD
- México | Sky Sports y Sky+
- Centroamérica | Sky Sports
- Estados Unidos | ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App