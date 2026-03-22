Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO Y GRATIS por LaLiga Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Real Madrid y Atlético de Madrid disputan una nueva edición del derbi en el Estadio Santiago Bernabéu. Sigue todas las incidencias de este gran partido.

Las delegaciones de Real Madrid y Atlético de Madrid dijeron presente en las instalaciones del Estadio Santiago Bernabéu y empiezan a quedar totalmente preparados para el derbi de hoy.

Real Madrid y Atlético de Madrid ultiman detalles en sus respectivas sesiones precompetitivas a minutos de que empiece el gran partido a jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid y Atlético de Madrid contarán con la titularidad de Andrey Lunin y Juan Musso en el derbi de hoy.

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan el día de hoy por la fecha 29 de LaLiga. El Estadio Santiago Bernabéu será testigo de un nuevo derbi madrileño que promete y mucho, sobre todo cuando son los merengues quienes tienen la enorme necesidad de conseguir un triunfo para seguir prendido por la lucha del título y los colchoneros querrán arruinarles la fiesta.

En cuanto a cómo llegan los equipos al gran partido de hoy, Real Madrid viene de golear 4-1 Elche, vencer 2-1 a Celta de Vigo en condición de visita y perder 1-0 ante Getafe de local. Por otro lado, Atlético de Madrid ganó 1-0 a Getafe, derrotó 3-2 a Real Sociedad jugando en el Estadio Riyadh Air Metropolitano y venció 1-0 a Real Sociedad de visita.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga?

14:00 | México y Centroamérica

15:00 | Perú, Colombia y Ecuador

16:00 | Bolivia y Venezuela

16:00 | Estados Unidos (ET)+

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga?