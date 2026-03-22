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Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO Y GRATIS por LaLiga Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Real Madrid y Atlético de Madrid disputan una nueva edición del derbi en el Estadio Santiago Bernabéu. Sigue el minuto a minuto del partido.

¡Novedades en los arcos!

Real Madrid y Atlético de Madrid contarán con la titularidad de Andrey Lunin y Juan Musso en el derbi de hoy.

¡Calentamiento de los equipos!

Real Madrid y Atlético de Madrid ultiman detalles en sus respectivas sesiones precompetitivas a minutos de que empiece el gran partido a jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu.

¡Llegada de los equipos!

Las delegaciones de Real Madrid y Atlético de Madrid dijeron presente en las instalaciones del Estadio Santiago Bernabéu y empiezan a quedar totalmente preparados para el derbi de hoy.

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¡Camisetas listas!

Real Madrid vestirá su clásica indumentaria blanca, mientras que Atlético Madrid hará lo propio con la rojiblanca.

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¡Alineación titular de Atlético de Madrid!

Diego Simeone alistó el siguiente equipo titular para visitar a Real Madrid: Musso; Ruggeri, Llorente, Hancko, Le Normand, Johnny, Koke, Guiliano Simeone, Griezmann, Julián Álvarez y Lookman.

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¡Alineación titular de Real Madrid!

Álvaro Arbeloa preparó el siguiente equipo titular para recibir a Atlético de Madrid: Lunin; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Thiago, Tchouameni; Arda Guler, Brahim y Vinicius Jr.

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¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid!

Real Madrid y Atlético de Madrid disputan una nueva edición del derbi en el Estadio Santiago Bernabéu. Sigue todas las incidencias de este gran partido.

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Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga.
© Getty Images.Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga.

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan el día de hoy por la fecha 29 de LaLiga. El Estadio Santiago Bernabéu será testigo de un nuevo derbi madrileño que promete y mucho, sobre todo cuando son los merengues quienes tienen la enorme necesidad de conseguir un triunfo para seguir prendido por la lucha del título y los colchoneros querrán arruinarles la fiesta.

En cuanto a cómo llegan los equipos al gran partido de hoy, Real Madrid viene de golear 4-1 Elche, vencer 2-1 a Celta de Vigo en condición de visita y perder 1-0 ante Getafe de local. Por otro lado, Atlético de Madrid ganó 1-0 a Getafe, derrotó 3-2 a Real Sociedad jugando en el Estadio Riyadh Air Metropolitano y venció 1-0 a Real Sociedad de visita.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga?

  • 14:00 | México y Centroamérica
  • 15:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 16:00 | Bolivia y Venezuela
  • 16:00 | Estados Unidos (ET)+
  • 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga?

  • Sudamérica | ESPN y Disney+ Premium
  • España | Movistar+, M+ LALIGA TV y LaLiga TV Bar HD
  • México | Sky Sports y Sky+
  • Centroamérica | Sky Sports
  • Estados Unidos | ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App
Renato Pérez
Renato Pérez
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