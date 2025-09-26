Es tendencia:
Tras perder el Balón de Oro, Lamine Yamal va por la revancha ante Ousmane Dembélé por la Champions League: “Estoy de vuelta”

Este miércoles, Barcelona y París Saint-Germain se miden por el ámbito continental, a pocos días del galardón que ganó el francés.

Por Nahuel De Hoz

Lamine Yamal, la máxima figura de Barcelona con apenas 18 años.
© GettyLamine Yamal, la máxima figura de Barcelona con apenas 18 años.

El pasado lunes 22 de septiembre, la revista France Football determinó que Ousmane Dembélé sea el ganador del Balón de Oro 2025, incluso por encima de Lamine Yamal. No había dudas de que ambos eran los principales candidatos al galardón, pero finalmente fue el francés el que se convirtió en el mejor jugador del mundo durante la última temporada por más de 300 puntos de diferencia.

Con ese panorama sobre la mesa, se volverán a ver las caras este miércoles 1° de octubre cuando Barcelona y París Saint-Germain se enfrenten por la segunda fecha de la UEFA Champions League. En aquel compromiso que captará la atención de todo el ambiente, el delantero galo se cruzará con el chico sensación sobre un campo de juego por primera vez desde la reciente ceremonia.

Lo cierto es que el joven de apenas 18 años viene de una larga ausencia por lesión y regresará a las canchas en las próximas horas. Por eso, ahora que está en óptimas condiciones físicas, se encargó de dejar un mensaje encriptado en su cuenta personal de Instagram. “Estoy de vuelta”, escribió en la principal red social junto a un video con un compilado de sus propias jugadas.

Captura de la historia de Lamine Yamal en Instagram.

Captura de la historia de Lamine Yamal en Instagram.

Cabe destacar que Lamine estuvo ausente en los últimos cuatro partidos de Barcelona. No fue parte del equipo ante Valencia, Getafe y Real Oviedo por La Liga y tampoco viajó a Inglaterra para enfrentar a Newcastle United por la UEFA Champions League. Esto se debe a que arrastraba una molesta pubalgia, que le impedía desempeñarse con absoluta normalidad sobre la cancha.

En definitiva, Yamal volverá a jugar este fin de semana, cuando el conjunto catalán choque contra Real Sociedad este domingo por el campeonato doméstico, pero con la cabeza puesta en sumar tiempo de juego para llegar de la mejor forma física y futbolística al compromiso estelar: ante PSG por la competición más importante de Europa y el planeta a nivel clubes.

Esta frase sutil que emitió el juvenil del blaugrana en su cuenta de Instagram, tiene un claro mensaje escondido con Ousmane Dembélé como destinatario. Esque solamente algunos días después de la ceremonia donde France Football le otorgó el Balón de Oro al francés, el Barcelona de Lamine Yamal recibirá a París Saint-Germain por el cotejo que estará en el foco de todo el planeta.

Dembélé y Lamine Yamal, el dúo líder del fútbol.

Dembélé y Lamine Yamal, el dúo líder del fútbol.

Cuándo juegan Barcelona y PSG por la Champions League

Por la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/26, Barcelona y París Saint-Germain se enfrentan el próximo miércoles 1° de octubre a partir de las 16 horas (de Argentina). Con sede en el Estadio Olímpico de Montjuic, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé se verán las caras por primera vez luego de la entrega del Balón de Oro, que se quedó el francés.

Mientras Lamine Yamal recibió 1.059 puntos, este fue el puntaje final de Ousmane Dembélé para quedarse con el Balón de Oro 2025

Mientras Lamine Yamal recibió 1.059 puntos, este fue el puntaje final de Ousmane Dembélé para quedarse con el Balón de Oro 2025

Pipo Gorosito, de héroe contra Boca en la Libertadores a villano de los hinchas y una frase desafortunada: “Mostraron el c… en Argentina”

Pipo Gorosito, de héroe contra Boca en la Libertadores a villano de los hinchas y una frase desafortunada: “Mostraron el c… en Argentina”

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

