Barcelona le roba fichaje estelar a Real Madrid: alcanzó acuerdo económico con Rodri

Rodri tiene todo acordado para jugar en Barcelona. En tiempo récord, le dio la vuelta al Real Madrid. Conoce todos los detalles, al respecto.

El mercado de pases del fútbol europeo sufre un giro de 180 grados en pleno verano. El FC Barcelona ha dado el zarpazo definitivo al alcanzar un principio de acuerdo económico con Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City, dejando con las manos vacías al Real Madrid en la puja por el pivote.

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Giro inesperado en el mercado: acuerdo total Barça-Rodri

La dirección deportiva azulgrana, liderada por Deco, apretó el acelerador en las últimas horas tras recibir el visto bueno del internacional español. Los términos salariales y la duración del contrato ya cuentan con el aval del futbolista y están formalmente en manos de su representante. Recién lo reveló Fabrizio Romano.

Rodri Hernández a un paso de jugar en Barcelona. (Foto: X).

El pivote de 30 años sostuvo conversaciones clave con Hansi Flick para analizar su rol dentro de la plantilla culé. La propuesta deportiva convenció al mediocampista, quien dio luz verde a su entorno para priorizar el proyecto de la Ciudad Condal sobre las demás propuestas europeas.

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El Real Madrid queda descolocado tras liderar la puja

El movimiento azulgrana asesta un golpe mediático y deportivo al Real Madrid. El conjunto blanco mantenía negociaciones abiertas con el Manchester City e incluso valoraba ofertas en torno a los 50 millones de euros para concretar su traspaso.

Sin embargo, el club británico congeló los avances con la entidad madridista al detectar el firme interés culé. Con el beneplácito de Rodri, la directiva del Barcelona ya ha tomado contacto directo con los despachos del Etihad Stadium para formalizar la negociación entre clubes.

Cifras y detalles de la negociación entre clubes

El Manchester City ha tasado al ganador del Balón de Oro en una cifra que oscila entre los 60 y 80 millones de euros. La intención del conjunto de la Premier League es cerrar la venta en este mismo periodo de traspasos para evitar que el jugador entre en su último año de contrato.

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En Can Barça reina la cautela económica, sabiendo que deberán gestionar salidas en la plantilla para encajar la operación en su margen de masa salarial. Pese a la prudencia ante una eventual respuesta de Florentino Pérez, la determinación de Rodri de vestir de azulgrana coloca al Barça en una posición inmejorable.

Motivos para el traspaso del año en LaLiga

Aspecto Detalle de la Operación Jugador Rodri Hernández (30 años / Manchester City) Estado del acuerdo Acuerdo contractual alcanzado entre el Barça y el agente del jugador Precio estimado Entre 60 y 80 millones de euros Contactos clave Conversación directa con Hansi Flick y cumbre con Deco Clubes involucrados FC Barcelona, Real Madrid y Manchester City

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El culebrón del verano entra en su fase definitiva y todo apunta a que el FC Barcelona cerrará una de las incorporaciones más codiciadas del fútbol mundial.

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