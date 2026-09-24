Bayern Múnich busca a una de las figuras del FC Barcelona durante este último tiempo. Se comenta la chance de un traspaso por 70 millones de euros.

El gran momento del FC Barcelona con un gran arranque en LaLiga y en la UEFA Champions League 2026/2027 no pasa desapercibido en Europa. Bayern Múnich lo sabe y ha puesto sus ojos en una de las figuras del equipo de Hansi Flick. Se trata de Dani Olmo, a quien ven como uno de los posibles reemplazos de Michael Olise o Jamal Musiala y podría ser un gran socio para el colombiano Luis Díaz y el inglés Harry Kane.

Publicidad

Según reveló Sky Sports, Bayern Múnich evalúa seriamente el nombre de Dani Olmo para el mercado de fichajes de invierno. El interés no es nuevo, ya que los ‘Bávaros’ han tentado al mediapunta español en reiteradas ocasiones, pero no han logrado su fichaje. Ahora, podrían volver a la carga nuevamente.

El interés tiene que ver con las situaciones de futbolistas como Michael Olise y Jamal Musiala. Ambos jugadores están en la mira de varios otros grandes de Europa que estarían dispuestos a invertir fuertes sumas de dinero por ellos. Y el futbolista del Barça sería el apuntado por el Bayern para reemplazarlos.

De acuerdo al mencionado medio, un posible traspaso de Dani Olmo pondría rondar los 70 millones de euros, 10 millones más de los que pagó el conjunto azulgrana hace un par de años. En España dudan que realmente tenga ese valor y hasta descartan cualquier posibilidad de venta. Tiene contrato hasta 2030.

Publicidad

Es que Olmo es una pieza importante en el plantel de Hansi Flick. No se plantean una salida, ni siquiera por venta. Su competencia con Fermín López por un puesto en el once titular “está dando frutos” y desde el club están contentos con su desempeño en cualquier posición del ataque, tal como apunta Mundo Deportivo.

Dani Olmo podría ayudar a Luis Díaz en el Bayern Múnich

Sin lugar a dudas, Bayern Múnich tiene muy claro cómo funciona su ataque: Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane son fijas y, a ellos, se les puede agregar Jamal Musiala cuando está sano o Nathaniel Brown, una opción que ha dado ciertos buenos resultados en el arranque de temporada.

Por lo cual, de estos cinco nombres en ataque, dos podrían salir del equipo en próximos mercados y la polivalencia de Dani Olmo en todo el frente ofensivo sería una solución. Podría ayudar a Luis Díaz en la combinación por dentro o inclusive ser un asistidor de Harry Kane.

Publicidad

Además, la ventaja que tiene este español de 28 años es que conoce muy bien el fútbol alemán debido a su paso por el RB Leipzig. Disputó 148 partidos donde convirtió 29 goles y dio 34 asistencias entre enero de 2020 y agosto de 2024.

DATOS CLAVE