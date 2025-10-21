Es tendencia:
¿Juegan Bukayo Saka y Julián Álvarez? Alineaciones de Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2025-26

'Gunners' y 'Colchoneros' se enfrentan en el Emirates Stadium y a continuación conoce todos los detalles del duelo.

Arenal vs. Atlético de Madrid por Champions League.

Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan el próximo 21 de octubre en el Emirates Stadium de Londres en el marco de la fecha 3 de la Fase Liga de la Champions League 2025-26. En uno de los partidos más sobresalientes y esperados de la jornada, a continuación veremos cómo llegan los equipos y algunos detalles que claramente evidencian una tremenda previa por la calidad de las plantillas.

Hablando de Arsenal, los dirigidos por Mikel Arteta están mejor que nunca. Líderes de la Premier League de Inglaterra y con 2 triunfos en la presente edición de la Champions League frente a Athletic por 0-2 y Olympiacos por 2-0, ahora esperan seguir por el camino de la victoria para posicionarse como uno de los principales candidatos para acceder a la siguiente ronda de la competición.

En cuanto a Atlético de Madrid, llegan a este partido en Londres luego de vencer 5-1 a Eintracht Frankfurt y caer 3-2 ante Liverpool. Es decir, ahora frente a Arsenal necesitan un triunfo a como de lugar para no quedar relegados de los primeros lugares de la Fase Liga de la Champions League 2025-26. A continuación, conoce las posibles alineaciones y todos los detalles de este gran partido que se viene.

Las alineaciones titulares de Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Fase Liga de la Champions League 2025-26

Arsenal | David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Myles Lewis-Skelly; Martín Zubimendi, Declan Rice, Mikel Merino; Leandro Trossard, Gabriel Martinelli y Viktor Gyokeres. DT: Mikel Arteta.

Atlético de Madrid | Jan Oblak; Marcos Llorente, Matteo Ruggeri, Robin Le Normand, Clément Lenglet; Giuliano Simeone, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Giacomo Raspadori; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Fase Liga de la Champions League 2025-26?

  • 16:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 15:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)
  • 14:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
  • 13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
¿Dónde ver Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Fase Liga de la Champions League 2025-26?

  • España | M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4 y LaLiga TV Bar
  • Sudamérica | ESPN, Disney+ Premium
  • México| TNT Sports y HBO MAX
  • Estados Unidos | Paramount+, TUDN, ViX Premium y UniMás
