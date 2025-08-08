Es tendencia:
logotipo del encabezado
Amistoso

A qué hora y dónde ver en vivo Newcastle vs. Atlético de Madrid, amistoso internacional 2025

Dos equipos de alto nivel culminan su preparación con un amistoso clave antes del inicio oficial de la temporada.

Por Nicole Cueva

A qué hora y dónde ver el Newcastle vs. Atlético de Madrid.
© Composición Bolavip PerúA qué hora y dónde ver el Newcastle vs. Atlético de Madrid.

Newcastle y Atlético de Madrid se enfrentarán en un atractivo duelo amistoso que marcará el cierre de su preparación de cara a la temporada 2025/26. Ambos equipos llegan a este partido con el objetivo de ajustar los últimos detalles y sumar ritmo competitivo antes del debut oficial.

Publicidad

El conjunto inglés, que viene de consagrarse campeón de la FA Cup, será local en St. James’ Park, donde espera despedir la pretemporada con una victoria ante su público.

Por su parte, los ‘colchoneros’ siguen afinando su sistema de juego con Diego Simeone al mando. Este cotejo le servirá al técnico argentino para evaluar a sus nuevas incorporaciones y fortalecer el funcionamiento colectivo del plantel, pensando ya en el inicio de LaLiga.

¿A qué hora juegan Newcastle vs. Atlético de Madrid?

El partido amistoso entre Newcastle y Atlético de Madrid, que se disputa en  St James’ Park, Inglaterra, se disputa este sábado 9 de agosto con los siguientes horarios alrededor del mundo:

Publicidad
  • Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 10:00 AM.
  • Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 11:00 AM.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 12:00 M.
  • Estados Unidos (PT): 08:00 AM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 11:00 AM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 05:00 PM.
  • Portugal y Reino Unido: 04:00 PM.
  • Corea del Sur/Japón: 12:00 PM.

¿Dónde ver en vivo el amistoso Newcastle vs. Atlético de Madrid?

El choque entre Newcastle y Atlético de Madrid será transmitido a través de Disney Plus Premium, plataforma de streaming que adquirió los derechos exclusivos para pasar el amistoso internacional en Sudamérica.

En España, el duelo entre ambas escuadras se podrá ver por los canales Movistar Plus+ (M7) y M+ LaLiga TV (M54-O110), de la plataforma Movistar Plus.

Publicidad

Las posibles alineaciones Newcastle y Atlético de Madrid

NEWCASTLE: Pope; Livramento, Lascelles, Heffernan, A. Murphy; Hernes, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon Y Barnes. DT: Eddie Howe.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; Baena, Gallagher, Koke, Simeone; Griezmann y Álvarez. DT: Diego Simeone.

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Guerra total: Manchester United y Newcastle se disputan al crack que Arsenal dejó pasar
Futbol Internacional

Guerra total: Manchester United y Newcastle se disputan al crack que Arsenal dejó pasar

A qué hora y qué canal pasa Arsenal vs. Newcastle, amistoso internacional en Singapur 2025
Futbol Internacional

A qué hora y qué canal pasa Arsenal vs. Newcastle, amistoso internacional en Singapur 2025

Mientras Liverpool sueña con tenerlo, los millones que alista Al-Hilal por Alexander Isak
Futbol Internacional

Mientras Liverpool sueña con tenerlo, los millones que alista Al-Hilal por Alexander Isak

EN VIVO Y GRATIS Perú vs. Colombia por cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025: Punto a punto
Voley

EN VIVO Y GRATIS Perú vs. Colombia por cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025: Punto a punto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo