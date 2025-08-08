A qué hora y dónde ver en vivo Newcastle vs. Atlético de Madrid, amistoso internacional 2025

Newcastle y Atlético de Madrid se enfrentarán en un atractivo duelo amistoso que marcará el cierre de su preparación de cara a la temporada 2025/26. Ambos equipos llegan a este partido con el objetivo de ajustar los últimos detalles y sumar ritmo competitivo antes del debut oficial.

El conjunto inglés, que viene de consagrarse campeón de la FA Cup, será local en St. James’ Park, donde espera despedir la pretemporada con una victoria ante su público.

Por su parte, los ‘colchoneros’ siguen afinando su sistema de juego con Diego Simeone al mando. Este cotejo le servirá al técnico argentino para evaluar a sus nuevas incorporaciones y fortalecer el funcionamiento colectivo del plantel, pensando ya en el inicio de LaLiga.

¿A qué hora juegan Newcastle vs. Atlético de Madrid?

El partido amistoso entre Newcastle y Atlético de Madrid, que se disputa en St James’ Park, Inglaterra, se disputa este sábado 9 de agosto con los siguientes horarios alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 10:00 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 11:00 AM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 12:00 M .

. Estados Unidos (PT): 08:00 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 11:00 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 05:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 04:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 12:00 PM.

¿Dónde ver en vivo el amistoso Newcastle vs. Atlético de Madrid?

El choque entre Newcastle y Atlético de Madrid será transmitido a través de Disney Plus Premium, plataforma de streaming que adquirió los derechos exclusivos para pasar el amistoso internacional en Sudamérica.

En España, el duelo entre ambas escuadras se podrá ver por los canales Movistar Plus+ (M7) y M+ LaLiga TV (M54-O110), de la plataforma Movistar Plus.

Las posibles alineaciones Newcastle y Atlético de Madrid

NEWCASTLE: Pope; Livramento, Lascelles, Heffernan, A. Murphy; Hernes, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon Y Barnes. DT: Eddie Howe.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; Baena, Gallagher, Koke, Simeone; Griezmann y Álvarez. DT: Diego Simeone.