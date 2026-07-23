Campeón de la Champions League interesado en Vinicius una vez quede libre del Real Madrid

La participación de Vinícius Júnior en el Mundial 2026 con Brasil tuvo luces y sombras. El delantero brilló en la fase de grupos anotando cuatro goles ante Marruecos, Haití y Escocia, igualando un histórico récord anotador de la Canarinha.
Sin embargo, el sueño internacional acabó abruptamente en los octavos de final tras caer derrotados frente a Noruega. Tras este trago amargo, el extremo rompió el silencio en sus redes sociales para pedir disculpas a la afición antes de reincorporarse a la disciplina blanca.
Vinicius Jr. podría dejar el Real Madrid pronto. (Foto: X).
Tensión contractual en el Santiago Bernabéu
Superado el torneo con su selección, el futuro de Vinícius en el Real Madrid se encamina hacia un escenario incierto. El contrato de la estrella brasileña vence en junio de 2027 y las negociaciones para su renovación se encuentran estancadas.
Existe una brecha de varios millones de euros netos entre la propuesta de la directiva y las pretensiones de sus representantes. Si no firman un acuerdo pronto, la posición del club se debilitará de cara al mercado internacional.
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Liverpool toma ventaja como destino deseado
Esta paralización de las conversaciones ha encendido los radares de la Premier League. Según reveló el periodista Ramón Álvarez de Mon en su canal de YouTube, el Liverpool desea fichar al atacante como agente libre en 2027.
El club inglés contempla con entusiasmo incorporar al astro sudamericano a coste cero una vez finalice su vínculo. A partir de enero de 2027, el jugador podrá negociar libremente con cualquier institución fuera de España.
Incertidumbre en el Real Madrid
En las oficinas del Santiago Bernabéu crece la sensación de que retener a la estrella es una tarea cada vez más compleja. La falta de entendimiento reactiva los rumores sobre una posible venta pactada o una partida sin dejar euros en caja.
Grandes de Europa como el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich monitorean de cerca la situación del futbolista. El desenlace de este pulso salarial definirá si el brasileño extiende su ciclo en España o inicia una nueva etapa en Anfield.
DATOS CLAVE
- Vinícius Júnior anotó cuatro goles para Brasil en el Mundial 2026.
- Su contrato con Real Madrid vence en junio de 2027 sin acuerdo de renovación.
- Liverpool desea ficharlo libre en 2027, según el periodista Ramón Álvarez de Mon.