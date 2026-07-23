Las respuestas de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti ante los ofrecimientos para ser DT de Italia

Pep Guardiola y Carlo Ancelotti son los dos entrenadores que Italia preguntó para ser su próximo seleccionador. Así lo ha confirmado Paolo Maldini, flamante director deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). Según algunas fuentes, ambos han dado respuestas negativas cuando se les consultó la posibilidad de dirigir a la ‘Azzurri’.
“¿Guardiola? No podemos dar novedades. Han identificado a uno de nuestros objetivos, pero también hemos hablado con Ancelotti, antes que con Pep. Nos parecía justo empezar por los mejores del mundo, pero hay que verificar su disponibilidad general”, aseguró Maldini durante su conferencia de prensa de presentación en la FIGC.
🚨🇮🇹 Italian Federation new director Paolo Maldini: “We have approached Carlo Ancelotti and Pep Guardiola”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2026
“We wanted to start talking with the best world class managers to understand if they could be available for Italy job”. 👀 pic.twitter.com/tDL8v4iKSu
Pese a estos objetivos, la realidad es que tanto el español como el italiano han dado respuestas que atentan contra los intereses de Italia por distintos motivos. Así, la búsqueda del próximo seleccionador continúa de la mano de Maldini.
¿Qué dijeron Pep Guardiola y Carlo Ancelotti ante la chance de ser DT de Italia?
La Gazzetta dello Sport ha dicho que Pep Guardiola pidió un sueldo alto cuando desde la FIGC le consultaron su disponibilidad para ser el nuevo seleccionador de Italia. Según la información, el entrenador español habría pedido 20 millones de euros anuales para sentarse a negociar.
Desde la Federación, sólo trabajan con un presupuesto de 10 millones de euros anuales para la contratación del nuevo entrenador. Por lo tanto, la cifra de Guardiola hacen inviable el trato.
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Por su parte, Ancelotti no tiene intenciones de dirigir a Italia y reafirmó su compromiso con la Selección de Brasil. Según Globo Esporte, ‘Carletto’ fue contactado hace un par de semanas, pero comunicó que su intención es permanecer en Brasil, con el que tiene contrato hasta 2030.
¿Qué otros candidatos contempla Italia?
Hace algunos días, según La Gazzetta dello Sport, uno de los nombres que contemplaron Maldini y Leonardo para el cargo de entrenador de Italia es el de Andrea Pirlo. En tanto, otros nombres que han trascendido son los de Antonio Conte, Roberto Mancini y Massimiliano Allegri.
DATOS CLAVE
- Pep Guardiola pidió 20 millones de euros anuales; la FIGC ofrece 10 millones.
- Carlo Ancelotti rechazó la propuesta para mantener su contrato con Brasil hasta 2030.
- Paolo Maldini contempla a Andrea Pirlo, Conte, Mancini y Allegri como alternativas.